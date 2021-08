Saúl Craviotto, en Tiempo de Juego: "Todo el mundo quiere el oro pero a mi la plata me ha sabido a gloria"

El deportista y medallista español, Saúl Craviotto, se ha mostrado feliz después de conseguir su quinta y única medalla en estos Juegos Olímpicos tan atípicos. Aunque ha sido una plata, Craviotto ha dejado claro que, "me ha sabido a gloria". Con esta medalla, el piragüista ha igualado a David Cal, quien le felicitó durante la entrevista, aunque para Saúl "nunca ha sido un reto ir a por 'X' número de medallas". "Es injusto comparar deportistas, yo me quedo con mis récords, con lo que yo he conseguido”, declaró el medallista olímpico, y explicó que “más que medallas, yo valoro el número de participaciones”.

SAÚL CRAVIOTTO RIVERO (@Saul_Craviotto)



????

????

??



???? Empata con David Cal (@DavidCal1) como el DEPORTISTA ESPAÑOL con más medallas olímpicas.



?? LEYENDA. HISTORIA DE NUESTRO DEPORTE.

Gracias por todo. ??#ElCorazónDeEspaña#Tokyo2020pic.twitter.com/LpINM1Hw6B — Comité Olímpico Español (@COE_es) August 7, 2021





Craviotto también tuvo tiempo de valorar estos Juegos. "Ha sido un ciclo olímpico muy largo, con muchos baches y con una pandemia de por medio” dijo el deportista, y dejó abierta la posibilidad de estar en los de París 2024. “Aquí no mandan los años, manda la forma y estoy para aguantar tres o cuatro años más”, afirmó.