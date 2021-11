Regino Hernández, medallista en los Juegos de Invierno de 2018, se retirará después de Pekín 2022

El snowboarder español Regino Hernández, bronce en los Juegos Olímpicos de PyeongChang 2018, ha anunciado que pondrá fin a su carrera deportiva después de los Juegos Olímpicos de Invierno de Pekín 2022, una decisión motivada por la "factura" que le han pasado las sucesivas lesiones y por el hecho de que su "mente está agotada" y le pide "un cambio a gritos".

Llegó la hora del adiós… pic.twitter.com/Hf1ZU5MN3d — Regino Hernandez (@Reginoherma) November 26, 2021

"Han sido muchos meses pensándolo y dándole vueltas al tema y, finalmente, he decidido que una vez finalizados los Juegos Olímpicos de Pekín pondré fin a mi carrera deportiva después de 15 años compitiendo al máximo nivel. Ha sido una decisión muy dura, porque el snowboard ha sido mi vida desde que tengo uso de razón", señaló en un comunicado publicado en sus redes sociales.

El bronce de Regino Hernández en PyeongChang (Corea del Sur) en 2018 puso fin a una sequía de 25 años y 361 días en el medallero español, en el que solo figuran tres medallas en Juegos de Invierno; el ceutí logró la tercera después del remoto bronce de Blanca Fernández Ochoa en Albertville'92 y el aún más lejano oro de su hermano Francisco Fernández Ochoa en Sapporo en 1972.

Además, explicó que su decisión ha tenido en cuenta desde problemas físicos que le han afectado en los últimos tiempos, como la lesión en la muñeca sufrida en marzo y que le obligó a pasar por quirófano, a aspectos personales. "Estos últimos años han sido muy difíciles, ya que he sufrido lesión tras lesión y eso pasa factura. Por otro lado, mi mente está agotada y me pide un cambio a gritos; para un deportista, si su mente no funciona, no funciona nada", manifestó.

"Son muchas cosas las que he pasado en todos estos años, tanto buenas como malas. Desde los títulos conseguidos hasta el fallecimiento de Israel Planas, al cual jamás estaré lo suficientemente agradecido por todo lo que hizo por mí; no solo me enseñaba en la pista cómo ser mejor, sino también fuera de ella, la actitud que tenemos que tener frente a la vida: de guerreros, de pelear con uñas y dientes por lo que uno quiere y de no rendirse nunca, pase lo que pase", expuso.

El rider ceutí también se mostró agradecido con todas las "personas, marcas y patrocinadores" que le han acompañado en su camino. ""Sobre todo, quiero agradecer a esas personas que han estado en las malas, en esos momentos en los que las cosas no iban bien, que me faltaban fuerzas para seguir, que estaba a punto de tirar la toalla y no me lo han permitido", indicó.

"Esas personas que me han ayudado a levantarme y han caminado a mi lado hasta que las cosas iban mejor, porque, como ya he dicho en muchas ocasiones, para darte una palmada en la espalda cuando las cosas van bien hay muchos, pero para ayudarte cuando las cosas van mal están los de verdad", apuntó.

Hernández ha participado hasta ahora en tres ediciones de los Juegos Olímpicos de Invierno (Vancouver 2010, Sochi 2014 y PyeongChang 2018) y vivirá su cuarta experiencia del 4 al 20 de febrero. "Cierro esta etapa de mi vida para empezar una nueva, con la misma ilusión con la que empecé en la competición", concluyó.