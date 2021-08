Marc Gasol también dice adiós a la selección: España se queda sin los hermanos Gasol

Los pívots españoles Pau Gasol y Marc Gasol anunciaron su retirada del baloncesto profesional tras la derrota de España contra Estados Unidos en los cuartos de final de los Juegos Olímpicos de Tokio (81-95).

El mayor de los hermanos lo confirmó en declaraciones a COPE: "Me siento muy afortunado de todo lo que he vivido con ellos. Lástima que sea así, pero esto no se mide por el úiltimo partido, sino por estos veinte años".

?? Marc Gasol confirma que deja la selección.



?? Gracias por todo el esfuerzo y compromiso mostrado. Gracias por hacernos disfrutar de este maravilloso deporte. Gracias por todo Marc. Muchas gracias.#Tokyo2020@baloncestoesppic.twitter.com/Ooavh6L3ao — Liga Endesa (@ACBCOM) August 3, 2021