Pau Gasol se despide en COPE de la Selección: "Me siento muy afortunado de todo lo que he vivido con ellos"

Pau Gasol no volverá a vestirse con la camiseta de la Selección Española de baloncesto. Frente a Estados Unidos, en el partido de cuartos de final de los Juegos Olímpicos de Tokio, Pau Gasol vivió su último partido internacional.

"Sin duda, este ha sido mi último partido con España, lástima que sea así", confesó Pau Gasol en el micrófono de Pilar Casado en Tiempo de Juego: "He intentado ayudar, he intando contribuir con más de lo que lo he hecho, pero esto se mide no por el último partido sino por veinte años de alegrías, golpes, compromisos…", recordó un Gasol que se siente "muy afortunado de haber vivido todo lo que he vivido con este equipo. Agradecido por el cariño y el resto de la gente".





Gasol felicitó a Estados Unidos y asume la derrota: "Así es el deporte. Sabíamos que Estados Unidos es un equipo con mucho talento. Felicitarles y aceptar la derrota".

Pau Gasol cree que habría sido mucho mejor haberse subido en el podio de Tokio: "Me iría más emocionado con una medalla en el cuello. Cuando vine, pude estar otra vez con la Selección", reflexionó, agradeciendo haber podido estar en los Juegos Olímpicos una vez más: "Para mí, ya era un gran éxito después de lo que he pasado. Me habría gustado que las cosas fueran diferentes. Se nos fue el partido contra Eslovenia, nos tocó EEUU, ha sido todo distinto y caímos".

Gasol, sobre la eliminación: "Dejarles meterse nos ha costado la derrota"

Pau Gasol no pudo anotar frente a Estados Unidos. Jugó 6:17 minutos, intentó un tiro de dos que no entró y sumó tres rebotes defensivos. Perdió un balón, cometió una falta personal y recibió otra.

"Ha sido una lástima no haber podido ganar este partido, haber jugado un poquito mejor...", dijo en Tiempo de Juego.

"Ha habido momentos del partido donde hemos podido jugar a muy buen nivel, pero hay que hacerlo 40 minutos, no te vale con hacerlo solo durante unos minutos. Ellos han sido más agresivos, quizás nos hemos mostrado cansados en defensa y no hemos podido mantener el nivel defensivo de la primera parte. Haber estado 12 arriba, y dejarles meterse en el partido nos ha costado la derrota", analizó.

Pau Gasol y Marc Gasol, con gesto serio, durante el partido de JJOO frente a Estados Unidos. CORDONPRESS