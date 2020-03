Ana Peleteiro, Pablo Torrijos, Teresa Perales... el deporte español reacciona al aplazamiento de Tokyo 2020

El presidente del Comité Olímpico Español (COE), Alejandro Blanco, aseguró que la decisión del Comité Olímpico Internacional (COI) y del gobierno de Japón de posponer hasta 2021 los Juegos de Tokio es "buena para los deportistas españoles porque termina con la incertidumbre que sentía toda la familia olímpica".

Blanco, además, celebró que hayan primado "los criterios de salud y de igualdad" a la hora de tomar esta decisión, dada la pandemia de COVID-19 que se extiende por el mundo y que está golpeando con dureza a España.

"No se puede competir si no tienes las mismas condiciones para poder entrenar y nuestros deportistas no tienen estas condiciones", expuso el presidente del Comité Olímpico Español.

La Real Federación Española de Atletismo (RFEA) aplaudió este martes la decisión del Comité Olímpico Internacional de posponer los Juegos de Tokio hasta 2021, ya que considera que hace "oficial el deseo de los deportistas y federaciones".

A través de un comunicado, la RFEA recordó que el pasado 21 de marzo ya expresó "públicamente su deseo de aplazar Tokio 2020 atendiendo a la voz mayoritaria de los atletas españoles, convirtiéndose así en la primera federación española que se posicionaba claramente a favor de un aplazamiento", por lo que este martes dio la bienvenida a la decisión adoptada por el Comité Olímpico Internacional.

"Ha hecho oficial el deseo de los deportistas y federaciones: Los Juegos Olímpicos de Tokio no se celebrarán en 2020, sino que serán antes de que termine el verano de 2021", indicó la federación presidida por Raúl Chapado.

La atleta española Ana Peleteiro consideró que ante la pandemia de COVID-19 "no duele ni un poquito tener que aplazar todo 365 días", aunque eso suponga retrasar su debut en unos Juegos Olímpicos.

La gallega reaccionó en Instagram a la decisión del Comité Olímpico Internacional y del Comité Organizador de los Juegos de Tokio 2020 de posponer hasta 2021 el evento.

"Este cambio de última hora podría provocar en mí un sentimiento de frustración, pero yo prefiero llevarlo a la esperanza y ver esta situación como una oportunidad para llegar a los que espero que sean mis primeros Juegos Olímpicos mejor preparada y con más madurez. Los planes futuros tendrán que esperar, pero siendo esta la razón, la verdad es que no duele ni un poquito tener que aplazar todo 365 días. No hay mal que por bien no venga", sostuvo Ana Peleteiro, vigente campeona de España de triple salto.

El capitán de la selección de hockey, Miki Delàs, consideró que el aplazamiento de los Juegos de Tokio "es lo más sensato" ante la situación actual, en la que "hay que ser consciente de cuál es la proridad".

"A pesar de que no hay una fecha definitiva creo que es lo más sensato. Los Juegos son un sueño para cualquier jugador de hockey, pero los deportistas tenemos que ser conscientes de que por delante está la sociedad y la situación en la que estamos ahora, con la pandemia del coronavirus, debemos tener claras cuáles son las prioridades", señaló Miki Delàs.

El internacional del Barcelona admitió que "el hecho de estar en casa creaba un poco de incertidumbre sobre cómo había que prepararse" y que cuando "haya fecha en concreto los planes serán volver a hacerlo".

El seleccionador español femenino de balonmano, Carlos Viver, no dudó en calificar como la ”mejor decisión” posible el aplazamiento de los Juegos de Tokio, ya que como aseguró con la expansión del coronavirus los deportistas no se están pudiendo preparar como deben.

“Creo que es lo mejor, porque en estos momentos creo que todo el mundo está haciendo de todo menos preparar los Juegos. Los deportistas están en casa y esa no es la mejor manera de preparar unos Juegos, por lo que el aplazamiento es lo más lógico y lo mejor”, señaló Viver.

El vicepresidente del Comité Olímpico Internacional (COI), Juan Antonio Samaranch, afirmó que lo "más seguro" era el aplazamiento de los Juegos de Tokyo de este año hasta 2021 debido a la crisis sanitaria provocada por el coronavirus, y defendió que la decisión no pudo tomarse antes porque dicho organismo tiene sus plazos y no podía "dejar a nadie atrás".

"Hemos intentado mantener todas las discusiones con las partes involucradas, desde atletas, federaciones y, sin ninguna duda, con nuestros socios de Tokyo, y con las últimas informaciones de ayer de la Organización Mundial de la Salud diciendo que la evolución de esta pandemia se está acelerando hemos llegado a la conclusión de que lo más seguro, lo más probable, lo más interesante para los Juegos es llevarlos a 2021", indicó.

Pablo Torrijos, campeón de España de triple salto, también se ha querido pronunciar sobre el aplazamiento de los Juegos Olímpicos al año 2021. "Era inviable competir en julio o en agosto", ha asegurado. "Habrá que ver los nuevos procesos de clasificación, supongo que los actuales no valdrán y a algunos les beneficiarán y a otro no... pero lo más importante ahora es luchar contra el virus", ha insistido Pablo Torrijos.

"Volveremos a seguir compitiendo fuerte, el sueño de Tokyo 2021 sigue ahí y hay que luchar por los sueños", ha agregado.

La nadadora paralímpica Teresa Perales se ha mostrado de acuerdo con la decisión del aplazamiento de los Juegos Olímpicos de Tokio hasta 2021, ya que considera que es "lo más adecuado".

"En un principio había varias opciones. Una descartada era la cancelación, otra era hacerlo en septiembre que parecía precipitado porque es difícil ponerte en forma en poco tiempo y hay que hacer mínimas y la última retrasarlos. La segunda era complicada porque solo el 40 por ciento de deportistas estaban clasificados para Tokio. Por eso me parece lo más adecuado", ha destacado.

El Consejo Superior de Deportes (CSD) ha asegurado que el aplazamiento aprobado de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Tokio a consecuencia de la pandemia del coronavirus "es la mejor decisión", que consideraba "inevitable" y "lógica" desde hace unos días.

"Nos apena, porque es reflejo de la gravedad de la emergencia sanitaria que vive el mundo, pero el COI ha hecho lo correcto. La situación, a nuestro juicio, hacía inviable que se pudieran disputar en igualdad de condiciones y con garantías de protección de la salud para los deportistas", señaló la presidenta del organismo, Irene Lozano, en un comunicado.

"El mundo del deporte está demostrando un compromiso y una actitud encomiable en la lucha contra la pandemia, más aún en el caso de aquellos deportistas olímpicos y paralímpicos que no pueden entrenar en condiciones y debían lidiar con la perspectiva de unos Juegos en cuatro meses. Al menos, la decisión del COI demuestra sensibilidad hacia su incertidumbre", agregó Irene Lozano.

El presidente de la Federación Española de Balonmano, Francisco Blázquez, calificó de “positiva” la decisión del Comité Olímpico Internacional (COI) de posponer la disputa de los Juegos de Tokio al 2021.

“Entendemos que es una decisión positiva por la situación que tenemos actualmente con el coronavirus”, señaló Blázquez.

No obstante, el presidente de la Federación Española de Balonmano se mostró preocupado por la situación en la que quedan aquellos jugadores, como el capitán de la selección Raúl Entrerríos, que ya habían anunciado su decisión de poner fin a su carrera deportiva tras la cita olímpica.

“Hay ciertas cosas que me preocupan, porque había jugadores que tenían previsto poner el colofón a su carrera deportiva con la participación en Tokio y ahora, a lo mejor, tienen que aguantar un añito más”, indicó Blázquez.

El seleccionador español de balonmano, Jordi Ribera, calificó de “coherente” la decisión del Comité Olímpico Internacional (COI) de posponer hasta 2021 los Juegos Olímpicos de Tokio, dada la incertidumbre sobre la evolución de la pandemia de coronavirus.

“Tal y como está la situación en estos momentos es difícil predecir que todo estuviese solucionado en el mes de julio y que todos los deportistas pudiesen competir en las mismas condiciones, por lo que me parece una decisión coherente”, señaló Ribera

El ministro de Cultura y Deporte, José Manuel Rodríguez Uribes, aseguró que el aplazamiento de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 "era la única decisión que cabía dadas las circunstancias".

A través de su perfil oficial de Twitter, Rodríguez Uribes subrayó que el aplazamiento a 2021 de la cita olímpica que debía albergar Japón este verano es "una consecuencia más de esta grave pandemia global" de COVID-19.

"Nuestros deportistas han estado y están a la altura, como siempre. Quiero agradecerles su grandeza y su ejemplo. #JuntosLoConseguiremos", finaliza el tuit del ministro de Cultura y Deporte.