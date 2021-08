Golazo olímpico de Megan Rapinoe en el partido por el bronce

Megan Rapinoe repitió hazaña este jueves y anotó el segundo gol olímpico en unos Juegos de su carrera. La estadounidense ya había hecho historia al convertirse en la primera futbolista en hacerlo en Londres 2012 en semifinales ante Canadá.

She does it again on the Olympic stage!pic.twitter.com/5shlN81Kbv