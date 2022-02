El escándalo de Valieva: La princesa de los Juegos desciende a los infiernos tras su positivo

La Agencia Internacional de Control (ITA), responsable de los controles antidopaje durante los Juegos de Pekín, ha confirmado este viernes el positivo de la patinadora rusa Kamila Valíeva y ha señalado que la Agencia Rusa Antidopaje (RUSADA) primero la sancionó y luego levantó la suspensión para que pudiera competir en los Juegos, decisión que será apelada por el COI.

La condición de menor de edad de Valíeva, que tiene 15 años, aconsejaba no revelar los datos del caso para proteger a la afectada, indicó la ITA en un comunicado, pero "a la vista de que los medios no le han garantizado la misma protección" el organismo decidió "facilitar información debido al creciente interés público".

Independent Testing Authority have just released this statement on Kamila Valieva #FigureSkating#Beijing2022pic.twitter.com/T9Ek4PIoFX