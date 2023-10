Embiid se compromete a jugar con Estados Unidos los Juegos Olímpicos de París 2024

Joel Embiid, MVP de la NBA la temporada pasada, se ha comprometido a jugar con Estados Unidos en los Juegos Olímpicos de París 2024, noticia que ha adelantado 'ESPN'. La estrella de Philadelphia 76ers, de origen camerunés, consiguió el pasaporte francés en julio de 2022 con el objetivo de poder disputar el Mundial 2023 y la cita olímpica con el combinado galo.

Breaking: Philadelphia 76ers star Joel Embiid, the NBA's reigning Most Valuable Player, has committed to play for Team USA at the 2024 Paris Olympics, sources told ESPN on Thursday. pic.twitter.com/Ot6N5zFeEv