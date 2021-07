Djokovic: "La presión es un privilegio, si tu objetivo es estar en la cima debes aprender a lidiar con ella"

Novak Djokovic está acostumbrado a lidiar con la presión que supone vivir en lo más alto del mundo del tenis. El jugador serbio, el número 1 de la ATP, ha ganado esta temporada el Abierto de Australia, Roland Garros y Wimbledon y va camino del Golden Slam, para convertirse en el único tenista de la historia en ganar en el mismo año los cuatro Grand Slam y el oro olímpico, para ello le queda triunfar en Tokio y en Nueva York.

Este jueves fue preguntado durante el torneo olímpico de tenis sobre Simone Biles y su retirada de los Juegos tras sus problemas de ansiedad. Nole ha sido muy claro como siempre y ha dejado un mensaje para la gimnasta estadounidense. "La presión es un privilegio y sin ella no existiría el deporte profesional. Si tu objetivo es estar en la cima de tu deporte, debes aprender a lidiar con ella y con los momentos difíciles tanto en la pista como fuera de ella", aseguró el serbio.

"No puedo decir que no vea o no escuche todo ese zumbido o ese ruido, porque por supuesto que está ahí, pero he aprendido a manejarlo de tal forma que no me destruya. No me desgastará. Siento que tengo la suficiente experiencia como para saber cómo debo entrar en la pista y jugar mi mejor tenis”, explicó Djokovic.