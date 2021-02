El COI publica las medidas que deben seguir los deportistas para mantener la seguridad en los Juegos de Tokio

El COI ha publicado una serie de recomendaciones para todos los deportistas que acudan a los Juegos Olímpicos de Tokio, a partir del próximo 23 de julio. Se trata de una serie de medidas para permitir la celebración de unos Juegos 'seguros' que también recoge el Comité Olímpico Español.

- No será necesaria una cuarentena de 14 días en Japón. Bastará con presentar una PCR negativa a la llegada a Tokio.

- Limitar los contactos dos semanas antes de viajar a Japón.

- Presentar un plan detallado de las actividades a realizar (entrenamientos, competiciones, desplazamientos) durante la estancia en Japón.

- El deportista no deberá abandonar la Villa Olímpica si no es para realizar alguna de las actividades detalladas.

- Sin permiso previo, no podrán utilizar el transporte público.

- PCR obligatoria para cuatro días. En caso de dar positivo, el deportista deberá permanecer aislado y no podrá competir.

- Medición obligatoria de la temperatura corporal. En caso de superar dos veces consecutivas los 37,5 grados, tendrán restringido a el acceso a las instalaciones.

- Disminución de la efusividad en las celebraciones. Evitar gritar, vitorear o cantar.

La organización, de cara al próximo verano, revisará las normas y las adecuará al momento en que se encuentre la pandemia.