El Sheriff de Los Ángeles no presentará cargos contra Woods: "Fue puramente un accidente"

El golfista Tiger Woods no se enfrentará a cargos penales relacionados con el accidente que sufrió este martes y que lo dejó hospitalizado con múltiples fracturas en la pierna, anunció este miércoles el sheriff del condado de Los Ángeles, Alex Villanueva.

"Esto fue lo que fue: puramente un accidente. No había evidencia de ningún impedimento. Estaba lúcido, sin olor a alcohol, sin evidencia de ningún medicamento, narcótico o algo por el estilo que se estuviera cuestionando", dijo Villanueva en una videoconferencia con periodistas.

Pese a esta conclusión, los investigadores sí repasarán el contenido de la caja negra del coche que conducía Woods para obtener información sobre la velocidad a la que iba.

En una rueda de prensa este martes, Villanueva dijo que el vehículo viajaba a una "velocidad relativamente mayor de lo normal" por una pendiente empinada y cuesta abajo, aunque la investigación sobre este suceso aún está en curso.

This morning @LMTLASD responded to a roll-over collision in which @TigerWoods was injured. Please see our statement... pic.twitter.com/cSWOxKZC1w