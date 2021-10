Rahm: "Estoy encantado con el público pero, por favor, con el móvil en silencio"

El golfista español Jon Rahm, número uno del mundo, dijo estar "encantado con el público" que está llenando cada día las instalaciones del Club de Campo Villa de Madrid para verle, pero pidió que "por favor que mantengan el móvil en silencio" cuando están los jugadores compitiendo.

?? Enfado de @JonRahmpga con el sonido de una cámara de fotos justo cuando golpeaba su bola



?? “Todos los hoyos lo tenemos que decir”



?? Si vas al golf cumple dos reglas básicas:



???? No te muevas

?? No hagas ruido hasta que el jugador ejecute su golpe



?? @agarciamunizpic.twitter.com/1dexpX8Xzh — El Partidazo de COPE (@partidazocope) October 8, 2021





Rahm es la principal estrella del Abierto de España de golf, al que ha llegado como líder del ránking internacional y con el objetivo de igualar con tres victorias las que obtuvo Seve Ballesteros.

"Hay mucha gente y por eso diría que por favor pongan el teléfono en silencio porque cada vez que vas a hacer un lanzamiento hay varias llamadas y suenan constantemente los mensajes. Son cosas que pasan pero hay veces que descentra un poco", dijo Rahm, en la zona mixta del Club de Campo.

"Es algo muy bueno que haya tanta gente, es un orgullo, y como jugador es más fácil culpar a alguien que no sea yo, pero es para quitarme la culpa y la frustración por algunas cosas. Aún así me encanta jugar con este público, lo valoro mucho y me hacen sentir muy bien", confesó.

"Soy consciente que la gente no se da cuenta y quiere hacer todo el rato fotos y vídeos para recordar el momento o ponerlo en Instagram. Sé que quieren verme jugar bien pero no estoy acostumbrado a esto", concluyó.