Jon Rahm sigue en el tren de cabeza en el US Open; Cabrera y Sergio García pasaron el corte

El estadounidense Russell y el inglés Richard Bland completaron la segunda ronda del Abierto de Estados Unidos, del PGA Tour, con un acumulado de 137 golpes (-5) y son los líderes provisionales al tener un golpe más de ventaja sobre el también local Matthew Wolff y el surafricano Louis Oosthuizen (138, -4).



El fin de semana en Torrey Pines presenta a grandes campeones y grandes contendientes, jugadores que son desconocidos o no anunciados, todos ellos todavía al alcance de ese trofeo del U.S.Open. Nueve disparos separaron al primero del último.



Bland, un inglés de 48 años que finalmente ganó en el Tour Europeo el mes pasado en su intento 478. Bland tuvo un 67 bajo 4 y se marchó de Torrey Pines con su nombre en la cima de la clasificación en solo su cuarto major. El primero fue hace 23 años.



Henley tuvo la oportunidad de construir una ventaja de dos golpes el viernes por la tarde cuando se paró sobre un putt para birdie de algo más de cinco metros en el noveno par 5. Falló y luego vio cómo su putt par de menos de un metro salía de la copa. Eso le dio un 70 para unirse a Bland en el liderato.



Estarán en el grupo final el sábado, con muchos bateadores pesados, detrás de ellos y recibiendo mucha más atención.



El ex campeón del Abierto Británico, Oosthuizen (71), y Wolff (68), el subcampeón del Abierto de Estados Unidos el año pasado en Winged Foot, estaban a un golpe de distancia.



Otro contraataque fueron el del dos veces campeón del Masters, el estadounidense Bubba Watson (67, -4) y el español Jon Rahm (70, -1)), un ganador anterior en Torrey Pines y ex número uno del mundo, ahora en el tercer lugar de la clasificación, que compartieron el quinto puesto (139, -3).



Junto a Rahm, otros dos españoles superaron el corte, Rafael Cabrera que acabó el recorrido con 76 (+5) y acumuló 144 (+2), la misma marca que tuvieron el veterano venezolano Jhonattan Vegas, que tuvo un registro de 69 (-2) y el chileno Joaquín Niemann (69, -2).



Otro español, el veterano Sergio García entregó tarjeta firmada de 74 (+2) para un acumulado de 145 (+3) y también estará en la competición del fin de semana.



Como lo hará el argentino Fabián Gómez que tuvo tarjeta firmada de 76 (+4) y acabó con un acumulado de 146 (+4) el límite establecido para el corte, que no superaron el colombiano Sebastián Muñoz, y los mexicanos Abraham Ancer, Carlos Ortiz, Alvaro Ortiz y Mario Carmona.