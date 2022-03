Jon Rahm cae ante Koepka en octavos del WGC-Match Play

El español Jon Rahm, número uno mundial, quedó este sábado eliminado del WGC-Dell Technologies Match Play de golf, que se juega en Austin (Texas, EEUU), al perder en octavos de final ante el estadounidense Brooks Koepka, que se llevó el duelo en un hoyo extra.

