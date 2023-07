Golf.- Jon Rahm: "Ser el primer español en ganar The Open desde 'Seve' sería muy especial"

El golfista español Jon Rahm tiene claro que sería "muy especial" poder conquistar este domingo el Abierto Británico, cuarto y último 'major' de la temporada, sobre todo por ser el primero en hacerlo desde que lo lograse por tercera vez Severiano Ballesteros en 1988.

"Ganar aquí sería obviamente una sensación increíble, hay muchas razones que podría dar para explicarlo. Ser el primero en ganar un The Open para España desde 'Seve' sería muy especial", remarcó Rahm en rueda de prensa recogida por la web del torneo.

Al de Barrika le sorprende que "algunos de los grandes golfistas" que ha tenido España "no hayan podido hacerlo" pese a que han estado "cerca", como fue el caso de Sergio García, que lo rozó en 2007. "Sería un verdadero honor llegar a ganar tres 'majors' y ser el segundo de la lista española", indicó.

Además, preguntado por la victoria en Wimbledon de Carlos Alcaraz, el ganador del Masters de Augusta resaltó la importancia de tener referentes. "Creo que cuando tienes a las personas adecuadas a las que admirar, es un poco más fácil llegar a eso. Rafa (Nadal) tenía algunos grandes campeones de tenis a los que admirar cuando estaba ascendiendo e hizo lo que hizo, por lo que es obvio que Carlos creció viendo a Rafa hacer lo que hizo", detalló.

"No es que sea más fácil, pero es algo que te hace querer ser el siguiente. Cuando se trata de golf, también hemos tenido referencias increíbles y creo que mucho es gracias a personas como 'Seve' y otros deportistas que lo hicieron antes que nosotros", añadió.

Rahm tampoco olvida lo que supone jugar en un campo de tanto prestigio y tradición como el Royal Liverpool. "Poder ganar en este campo, conociendo la historia de los jugadores que han ganado aquí en las últimas veces que hemos estado (Rory McIlroy en 2014 y Tiger Woods en 2006), sería un gran campeonato, pero no importa quién gane, va a ser un gran campeonato. Sería absolutamente increíble estar sentado aquí el domingo", admitió.

Por otro lado, el español dejó claro que no cree que deba ser compensado por permanecer leal al PGA Tour y no marcharse al LIV Golf, pero sí opinó que los jugadores que optaron por el nuevo circuito deberían enfrentarse a algún tipo de "sanción". "Es una cuestión delicada. Entiendo que el PGA Tour quiera hacer algo por aquellos jugadores que ayudaron y se quedaron, pero al mismo tiempo no me obligaron a nada. Fue mi elección quedarme. ¿Creo que deberían hacerlo y que debe haber una compensación? No, simplemente me quedé porque creo que es la mejor opción para mí y para el golf que quiero jugar", subrayó.

El golfista vasco no olvida que todo lo que le ha pasado ha sido "gracias a la plataforma" que le proporcionó el circuito estadounidense. "Por lo que a mí respecta, ya han hecho bastante por mí y su atención debería centrarse en mejorar el PGA Tour y el juego del golf para las generaciones futuras", expresó.

Y sobre la posible vuelta de los que se fueron, Rahm puntualizó que "es una de las cosas" que el acuerdo que firmaron el PGA Tour, el DP World Tour y el LIV "debe resolver". "Por lo que he oído, no quieren volver, así que no lo sé. Es complicado", manifestó.

"Puedo entender que la gente del PGA Tour no quiera que esos jugadores vuelvan y también puedo entender por qué algunos de ellos quieren volver. Hay grandes eventos que mucha gente probablemente quiera volver a jugar y también grandes campos de golf. Creo que debería haber alguna sanción, pero no sé cuál, ese no es mi trabajo, le corresponde al tribunal disciplinario y a otras personas a las que se les paga para hacerlo", sentenció.