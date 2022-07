Cameron Smith, campeón del Abierto Británico de golf; Rahm fue el mejor español

Un gran Cameron Smith, sensacional una vez más con el 'putter', arrebató al norirlandés Rory McIlroy en la cuna del golf, el Old Course de Saint Andrews, la Jarra de Clarete de la 150 edición del Abierto Británico, el primer grande que conquista el golfista australiano.



Smith partía a cuatro golpes de McIlroy y el noruego Viktor Hovland en la última jornada del Open tras una mala tercera jornada en la que había estado por encima del par (+1), pero remontó con una magnífica tarjeta de 64 para llevarse el título con -20. Segundo fue el estadounidense Cameron Young con -19 y el norirlandés tercero con -18.

Jon Rahm, el mejor español con un acumulado de -7

Jon Rahm fue el mejor de los cuatro golfistas españoles que participaron en la 150 edición del Abierto Británico, aunque acabó lejos de donde le habría gustado estar, en la zona alta de la clasificación general del torneo que se ha disputado en Saint Andrews.

Su último partido en el Old Course lo cerró con -2 en la tarjeta para un acumulado de -7 en los cuatro días de torneo.

El de Barrika soñaba con una cartulina por debajo de los sesenta golpes, pero no lo logró.

Después de dos hoyos en par, pasó su primer momento delicado en el tercero, en el que se le cruzó el green y cedió el bogey, al que se le sumó un doble bogey en el siguiente agujero.

A pesar de ese pésimo inicio, Rahm logró levantarse inmediatamente con dos birdies y acabó la primera vuelta con el par del campo gracias a otro en el noveno.

En la segunda parte del recorrido descontó al par en el decimocuarto hoyo y antes de entrar en la casa club de Saint Andrews.



Sergio García acabó con -2 en el acumulado y Adri Arnaus, con +1, mientras que Pablo Larrazábal no logró pasar el corte tras haber finalizado los dos primeros días en el Old Course con un total de +12.