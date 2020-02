Zidane: "El Barcelona nunca tiene debilidades, los buenos siempre son buenos"

El técnico del Real Madrid, Zinédine Zidane, no se quiso pronunciar sobre "polémicas de otros equipos", pero advirtió que el FC Barcelona "no tiene debilidades" y es un equipo "muy competitivo" que luchará por todo hasta final de temporada, mientras que prefirió poner el foco en el duelo de Copa del Rey de este jueves ante la Real Sociedad y que afrontarán "como una final".

"Nosotros no vamos a aprovechar de la debilidad de ningún rival, nunca es así. El Barcelona nunca tiene debilidades, es un equipo competitivo que lo seguirá siendo hasta el final de temporada", sentenció tras ser preguntado por las críticas públicas de Leo Messi por una entrevista de Eric Abidal al 'Sport' donde decía que había jugadores que "no trabajaban mucho" con Ernesto Valverde.

"Yo no voy a opinar de otro equipo, lo que te puedo decir es que es un equipo que va a competir hasta el final de temporada, como siempre ha hecho", prosiguió. "Los buenos siempre son buenos, el resto no me interesa. Sé que en lo referente al fútbol, competirá", reiteró.

En este sentido, se centró en su equipo, que atraviesa "un buen momento" y que deberán alargar "jugando de la misma manera". "Nosotros no pensamos eso. Esto es muy largo y no hemos ganado nada aún, tú puedes estar contento cuando tienes algo, pero no tenemos nada", sentenció el francés.

Zidane afrontará este jueves un duelo ante la Real Sociedad por un puesto en las semifinales de la Copa del Rey, una ronda que nunca ha alcanzado como técnico madridista. Por ello, afrontan el partido como "una final" y frente a un equipo que "no va a regalar nada". "Vamos a estar muy concentrados, muy metidos desde el minuto 1, porque es un equipo muy bueno, que lo ha demostrado durante la temporada y va a venir a hacer las cosas bien", subrayó.

La atención volverá a recaer en Martin Odegaard, cedido por el club blanco al conjunto donostiarra hasta final de temporada y que volverá al Bernabéu como visitante. "Me gusta, sí", replicó sobre el noruego. "Lo que estamos viendo es que es nuestro y nos alegramos de cómo está jugando en la Real, menos mañana, claro. Tenemos que pensar en lo nuestro, en lo que vamos a hacer", recalcó.

En su bando se podría producir el regreso, dos meses después, de Eden Hazard, aunque 'Zizou' continuó manteniendo el suspense. "Estamos contentos de tenerle, ha tenido una lesión mala y ahora está un poco mejor. Pero estamos contentos de tener un jugador como Eden y poder aprovecharlo muchos años más", afirmó, sin desvelar si jugará o no.

También alabó a Fede Valverde, un jugador que "tiene que mejorar en todo" y que está demostrando "tener un sitio" en el Real Madrid, mientras que también aseguró que Vinicius tiene su "confianza, como todos los jugadores" y que está "comprometido" con ayudar a todos, entre ellos a Luka Jovic, del que espera que con "paciencia y trabajo" se encuentre "mejor" en el equipo. "Dentro de un proceso de adaptación es normal lo que le está pasando, como a todos los jugadores", afirmó.

Además, reconoció que el defensa francés Raphael Varane "mejora cada día" y que cada temporada está "demostrando más". "No me sorprende nada de Varane", subrayó, insistiendo que son sus futbolistas "los que cambian las cosas dentro del campo" y no él, como se dijo tras sus cambios en el derbi.

"En la primera parte no salieron las cosas como queríamos pero tampoco hay que exagerar sobre cómo hemos jugado. Los jugadores están jugando cada tres días y saben que tiene que competir. No es nada fácil, de vez en cuando pasamos dificultades, hay un rival y hay que aceptarlo. Pero son ellos los que pelean en el campo y hacen lo que hacen, no yo", añadió.

Sin embargo, confesó que su filosofía como entrenador es "hacer sentir a todos los jugadores que son importantes para el equipo", aunque no siempre tengan opción de jugar. "Tengo 25 jugadores muy buenos y quiero que jueguen todos, pero es cierto que hay unos que jugarán más que otros, pero todos tienen algo que aportar", aclaró.

"Esa es mi filosofía cuando yo veo fútbol. Necesitamos 20, 25 jugadores, antes no necesitábamos tantos, pero ahora no es posible jugar con tan pocos. Además, mis jugadores también juegan con la selección. Físicamente podemos aguantar, pero mentalmente es complicado cuando no tiene momentos de descanso mental pero esta es la forma de trabajar", opinó Zidane.