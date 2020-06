Xavi: "La ilusión más grande que tengo es ser entrenador del Barça y triunfar"

Xavi Hernández continúa su carrera como entrenador después de haber colgado las botas. El actual entrenador del Al-Sadd ha participado este domingo en una charla sobre el racismo moderada por Jordi Évole recogida por el diario Sport. En esa conversación, el exfutbolista azulgrana ha recalcado que su deseo es volver a Fútbol Club Barcelona. "La ilusión más grande que tengo es ser entrenador del Barcelona y triunfar", ha asegurado.

Una oportunidad que ya se le abrió en enero, tal y como reconoció el propio Xavi. "Me vinieron a buscar en enero y estuvimos hablando. Les dije que no me cuadraban las circunstancias, pero espero que se den de nuevo", ha deseado el exazulgrana. Sobre las posibles elecciones a la presidencia del club azulgrana en un breve lapso de tiempo, Xavi ha desvelado que podría entrar en alguna candidatura. "Imagino que sí, soy una persona de club, me gustaría poder tomar decisiones futbolísticas en el Barcelona", reconoce.