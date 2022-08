Van der Vaart, sobre los fichajes del Barcelona: “Esto es una mafia y tienen que castigarlo”

Rafael Van der Vaart criticó este sábado la gestión de Laporta en el Barcelona y la presión que están ejerciendo sobre Frenkie de Jong para que se baje el salario o salga del equipo. En la previa del partido de este sábado entre Barça y Rayo Vallecano el exfutbolista, entre otros equipos del Real Madrid, afirmó que le parece una "vergüenza" y que el nombre del Barcelona "ha quedado muy mal".

El Barcelona se ha reforzado este mercado veraniego con Lewandowski, Koundé, Christensen y Raphinha y el neerlandés no entiende porqué dejan a los azulgranas realizar estos fichajes: “¿Cómo diablos se pueden comprar jugadores cuando no se tiene dinero? Me parece una vergüenza”.

Caso Frenkie de Jong: Acepta la rebaja salarial o tendrá que irse Momento importante en el 'Caso Frenkie de Jong' y la pelota está en el tejado de un jugador que tiene ofertas para salir del club. Memphis y Pjanic, en la rampa de salida. 26 jul 2022 - 19:22

En cuanto a la difícil situación que está viviendo Frenkie de Jong, presionado para bajarse el salario o marcharse del Barça comentó: “No se puede tratar a así a la gente”.

“¿Frenkie gana demasiado? Primero firmas un contrato y luego lo cumples o te vas en buenos término, pero no así. Esto es una mafia y tienen que ser castigados”, sentenció.

También tuvo palabras hacia Joan Laporta y algún descalificativo: “Y Laporta que no para de reírse por todas partes con su cabezón. Este hombre se cree el rey. Pero yo creo que es un poco i*****”.