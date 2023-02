El caso Negreira, en El Tertulión de los domingos (19-02-23)

Comenzamos hablando en el Tertulión de los domingos de la gran noticia de esta semana; la investigación de la Fiscalía de los pagos realizados por el Barcelona a José María Enríquez Negreira, ex vicepresidente del CTA.

Juanma Castaño: "Este caso me recuerda a cuando un ciclista daba positivo y ningún compañero suyo se quejaba"

Manolo Lama: "El actual CTA tiene a a Clos Gómez y Undiano Mallenco, que deberían hablar y que son de los que más pitaron al Barça. Los equipos que no salen a decir nada, son unos fariseos"

Paco González: "El que desde Barcelona dude de si esto sale de Madrid, que piense que si no hubiera prescrito el delito, al equipo le podrían haber descendido o haberle quitado títulos. Creo que el Real Madrid no va a decir nada sobre este caso porque va de la mano del Barcelona en la Superliga"

Burofax que Enríquez Negreira envió al Barcelona en 2019, en poder del diario El Mundo





Roberto Palomar: "Una vez que ha prescrito, los clubes ya no quieren decir nada y eso me parece muy fariseo. Los clubes se callan porque luego le tendrán que pedir una cesión a Laporta o algo así.

Emilio Pérez de Rozas: "Hay gente en Barcelona que sigue pensando que Laoprta tenía razón en el punto 4: que esto sale de Madrid"

Siro: "Tendría que hablar algún árbitro. Alguien le tendría que decir a Laporta que no puede seguir presidiendo el Barcelona con todo lo que ha salido"

Fouto: "A Sánchez Arminio no le gusta dar entrevistas y no le gusta la prensa. Está muy afectado por lo que ha pasado. Si fuera el actual presidente, señor Negreira no estaría en el CTA. Hablará cuando acabe la investigación"

David Albelda: "Algo hay detrás como para que pasen cuatro presidentes por ahí"

Victoria del Barcelona con mal juego

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Manolo Lama: "Hoy ganando, la pelota la tenía el Cádiz porque era incapaz de mantener el balón. El Barça baja veinte escalones sin Pedri. Ferran y Ansu están mal, pero hoy Ferran ha estado bien"

Paco González: "No es ausencia de Pedri y Dembélé, es que el Barça ha ganado muchos partidos con servicios mínimos, ganados por inercia y pidiendo la hora".

Roberto Palomar: "Viendo los números parece que no le llegan, y no es así, le llegan muchísimo".

Audio





Emilio Pérez de Rozas: "El partido es un ejemplo de este año, que en Liga saca los partidos con una eficacia tremenda. El Barça ha pensado que se lo juega todo el jueves en Manchester pero se ha perdido otra oportunidad, sobretodo los que han salido de refresco. Me preocupa mucho lo de Ansu Fati, que es sobre el que se depositan todas las esperanzas".

Miguel Rico: "Ha sido una birria de partido, el Barça ha tenido un momento de lucidez. El segundo tiempo el equipo ha desaparecido. Es difícil explicar cómo el Cádiz no ha metido ningún gol porque ha creado más peligro que el Barcelona. Ferran ha hecho su mejor partido de la temporada"

David Albelda: "Al final el Barça no necesita sacar su mejor versión para obtener resultado".