DIRECTO | Barcelona - Cádiz; Xavi vuelve al 4-3-3 y Sergi Roberto hará de Busquets

En el partido de la primera vuelta los azulgranas se llevaron los tres puntos del estadio Nuevo Mirandilla gracias a un contundente 0-4 en un partido que estuvo marcado por el infarto que sufrió un espectador y que obligó a detener el juego durante varios minutos. Marcaron De Jong, Lewandowski, Dembélé y Ansu Fati.

Los jugadores de ambos equipos esperan en el césped mientras atienden a un aficionado en la grada.EFE





El Barcelona es el líder de LaLiga Santander con 56 puntos, cinco más que el Real Madrid, pero con un partido menos que los de Carlo Ancelotti. El Cádiz, por su parte, marca la salvación con 22 puntos, dos más que el Valencia.

ONCE DEL BARCELONA: Xavi Hernández vuelve al 4-3-3 y saldrá en punta con Ansu Fati y Ferran Torres acompañando a Robert Lewandowski. En el centro del campo apuesta por Gavi, que no podrá jugar en Old Trafford el jueves, y por Sergi Roberto en lugar de un Busquets que empezará en el banquillo. Koundé formará en el lateral derecho y Eric García y Christensen serán los centrales.

ONCE DEL CÁDIZ: Algunos cambios también en el once de Sergio González. Refuerza el técnico catalán el centro del campo dando entrada a Álex Fernández junto a Rubén Alcaraz y Escalante. Arriba jugará solo en punta Roger Marti. Arzamendia estará en el lateral izquierdo en lugar del Pacha Espino.