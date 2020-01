Rubiales, en El Partidazo de COPE: "Hemos cambiado un bolo veraniego por un torneo importante”

Hablamos con el presidente de la RFEF, Luis Rubiales, de la polémica por la nueva Supercopa de España que se disputa este año en Arabia Saudí: “Hemos cambiado un bolo veraniego por un torneo importante y que genera muchos ingresos, al que no le importaba nadie. Ahora generamos ingresos y usamos el torneo como embajadores de la candidatura para el Mundial. Se explicó que el dinero iba a 2ª, 2ª B, al fútbol femenino, al fútbol modesto… Se ha dicho que las mujeres no podrían entrar y todo lo que se ha bombardeado se ha demostrado que se ha podido adaptar. Hay gente interesada en hacernos daño. Este cambio se anunció en febrero, cuando no se sabía quién jugaba la final de Copa”.

Sobre el reparto de dinero entre los cuatro equipos que juegan esta Supercopa, Rubiales dice que “igual que en la Champions, el que más dinero que gana no es el que gana la competición, y en LaLiga pasa lo mismo. Así está regulado. El organizador de Arabia hace un caché”.

El presidente de la RFEF contestó al entrenador del Barcelona, Ernesto Valverde, que dijo que era extraño jugar con cuatro equipos y que prefiere el formato anterior: “Es una opinión respetable pero aquí no hay equipos invitados. En febrero se dijo que vendrían los finalistas de Copa y los dos primeros de LaLiga, y si coincidía alguno, el que vendría sería por coeficiente. Su club estuvo de acuerdo en el cambio de formato”