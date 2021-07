Roman Zozulya firma dos temporadas con el Fuenlabrada

El delantero ucraniano Roman Zozulya ha fichado por el Fuenlabrada para las dos próximas temporadas, según informó el club madrileño, que ha llegado un acuerdo con el futbolista sin necesidad de hacerlo con su equipo de origen, el Albacete, al haber finalizado su anterior contrato.

"Zozulya es nuevo jugador del CF Fuenlabrada. El delantero llega libre y firma por las dos próximas temporadas con opción a otra. Su último equipo fue el Albacete y allí jugó cuatro temporadas en las que logró 26 tantos", indica el Fuenlabrada.

? / FICHAJE / Zozulya, nuevo jugador del Fuenla. Firma por dos temporadas, con opción a una más#BienvenidoZozulya — C. F. Fuenlabrada (@fuenla) July 31, 2021

Formado en las categorías inferiores del Dynamo de Kiev, Zozulya llegó al primer equipo e incluso disputó la Champions League. En Ucrania también formó parte del Dnipro antes de venir a España y recalar en las filas del Real Betis, donde debutó en Primera División.

"Me gusta mucho el proyecto, en los dos años que llevan en Segunda División han hecho las cosas muy bien y estoy feliz de venir aquí", dijo el ariete de 31 años. "Me han dicho que el vestuario es como una familia y es algo que me gusta. Vengo como muchas ganas de dar todo en los entrenamientos y en los partidos para ayudar e intentar hacer felices a los aficionados", añadió.

"Es importante estar todos juntos y tratar de ganar cada partido en una competición difícil y bonita", sentenció el delantero ucraniano, que está "muy feliz" de unirse al Fuenlabrada.