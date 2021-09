Robert Moreno asegura que el venezolano Machís seguirá en el equipo

El entrenador del Granada, Robert Moreno, aseguró este sábado que el extremo venezolano Darwin Machís, que ha sonado en los últimos días para reforzar al América de México, se va a quedar en el club español.

"El jugador me ha dicho que no se quiere ir de Granada, que está muy bien en Granada y que no hay más", expuso el técnico en rueda de prensa, en la que calificó como "situaciones que se dan" lo ocurrido en los últimos días.

Moreno ve a Machís "súper implicado y motivado desde el primer día", pese a reconocer que "hasta ahora no ha ayudado al nivel" que todos desean. "Le veo entrenar, la implicación que muestra, lo que hace y lo que transmite en los entrenamientos", destacó el técnico. "Va a seguir con nosotros, otra cosa es que aparezcan ofertas, que es normal y hay que aceptarlo, pero vamos a seguir contando con Machís en los próximos meses", sentenció el entrenador del Granada.