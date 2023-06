El PSG le dice a Mbappé que o renueva o se marcha ya

El culebrón de Kylian Mbappé podría tener un final temprano. Según ha informado Le Parisien, la postura del Paris Saint-Germain es, ahora mismo, inflexible. La directiva del club parisino quiere que Kylian renueve o que se vaya este mismo verano y no aceptarán otra posibilidad.

Tal y como añade el medio capitalino, además, en el PSG no quieren que haya un culebrón veraniego y quieren que todo se resuelva pronto. La premisa fundamental es que no salga gratis el verano que viene, y el jugador, que quería seguir en el PSG este misma temporada, ya ha recibido la comunicación de su equipo de que o tiene que ampliar contrato o debe de irse durante estas próximas semanas. No meses, sino semanas.

Mercato : le PSG attend une réponse rapide de Mbappé

Además, Nasser Al-Khelaïfi ya se habría reunido también con Fayza Lamari, la madre del jugador, tratando de convencerle que lo mejor para todas las partes era que Mbappé aclarara cuanto antes su futuro, aunque en ese caso no le describió un plazo para decidirse. De hecho, el PSG ya habría puesto un precio a Mbappé: no le dejarían salir por menos de 200 millones de euros.

Habrá que ver si es un precio que acaba pagando el Real Madrid o si mantiene la postura de hace varias semanas: cerrar ya el mercado con los fichajes actuales, según informó Melchor Ruiz. El tiempo corre.