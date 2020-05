Polémica en el Sevilla: Ocampos, Mudo Vázquez, De Jong y Banega incumplen la cuarentena

Cuatro jugadores del Sevilla, los argentinos Lucas Ocampos, Ever Banega y Franco Vázquez, y el holandés Luuk De Jong se han metido en un lio tras desvelarse su presencia en una reunión con más personas de lo permitido. La mujer de Banega subió este sábado las fotografías, borradas poco después, a las redes sociales en las que se puede ver hasta 12 personas cuando en la ciudad, al estar en Fase 1, solo están permitidas las reuniones de 10 personas como máximo.

Se trataría de un encuentro ilegal por el que podrían recibir una fuerte sanción no solo del club y de LaLiga si no también de las autoridades por no cumplir con el protocolo sanitario. Los cuatro, además, han puesto en peligro el cuidadoso planning de vuelta a la competición que habían elaborado la RFEF, Sanidad y el organismo presidido por Javier Tebas.