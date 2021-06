Piqué: "Si me dice Koeman que no me quiere, pues se acabó"

El jugador del Barcelona, Gerard Piqué, estuvo este viernes con el influencer Ibai Llanos y habló de diferentes temas y uno de ellos es sobre una posible retirada pero también habló de fichajes.

Sobre esa retirada, Piqué asegura que quiere seguir jugando, pero que si el entrenador Roland Koeman le dice que no cuenta con él, pues se retira: "El día que deje de jugar en el Barcelona, dejaré el fútbol, jamás me iré a otro equipo. Si me dice Koeman que no me quiere, pues se acabó. Sólo me apasiona jugar con el Barça, ahora no tendría la motivación de ponerme otra camiseta".

@3gerardpique, en el @TwitchES de @IbaiLlanos



"El día que el @FCBarcelona no me quiera, me retiraré"



"¿Ser presidente? Cuando me retire, vamos a verlo…"



"Este año he deseado que el @RCDEspanyol subiese a Primera. Me encanta ir a su estadio"









Y reforzando esa idea de no jugar en otro equipo, Piqué añade que: "No me iría porque en este momento en el que estoy de mi carrera no es una cuestión de dinero. Es impagable estar en casa, tengo a mi familia, amigos, en el club de mi vida... Eso es impagable. Por mucho dinero que te den.. Más dinero no te da más felicidad. Aquí lo tenemos todo. Al final tienes que encontrar tu felicidad y, para mí, es esta".

El Kun Agüero fue el primer fichaje del Barcelona de cara a la nueva temporada y solo tiene buenas palabras hacia él: "Ya me llevaba bien antes. Hace años, desde siempre, nos hemos conectado por redes. Jugué el Mundial sub 20 contra él porque somos de la misma generación, del 87. Muy buen tío. Leo Messi habla muy bien de él".

Otro que estuvo a punto de llegar al Barcelona fue Wijnaldum, pero finalmente se ha marcado al PSG: "No sabía ni que estaba casi cerrado. Si al final se ha ido al PSG es su decisión y hay que respetarla. El club no te va informando de cómo van las negociaciones con uno o con otro. Te enteras por redes de los fichajes".

Haaland es uno de los nombres de este mercado y que suena para todos los equipos punteros de Europa y Piqué estaría encantado con su llegada al club blaugrana: "No tengo ni idea, ojalá viniera. Los grandes jugadores que estén con nosotros, pero eso es una decisión que ha de tomar el club. Ellos sabrán".

Es conocido por todos el pique entre el Espanyol y él, pero a pesar de ello, el central del Barcelona estaba deseando que el club perico subiera a Primera: "Es un ingrediente principal para el show. He deseado que subiese a Primera. Quiero jugar en su estadio. Me da placer jugar en su campo y que haya gente. Es parte del juego. Para medirme a clubes sin rivalidad, prefiero que haya pique".

“La gente me lo dice, les hace gracia y la tiran para reírse un poco. Aún tengo ilusión, quiero seguir jugando", contesta Piqué sobre una hipotética presidencia en el futuro.