Pedro Porro ‘desmiente’ a su abuelo: “A cualquiera le gustaría jugar en el Real Madrid”

Pedro Porro, jugador del Sporting de Portugal, e internacional con la selección española absoluta ha salido en defensa de su abuelo por unas palabras en una entrevista al diario portugués ‘A Bola’. El lateral está destacando en el Sporting, convirtiéndose en una de sus estrellas. Esto hace que se encuentre en la órbita de equipos grandes debido a su gran nivel. Fue nombrado como mejor defensa del mes y su continuidad la próxima temporada en Lisboa es toda una incógnita, ya que acaba contrato en junio de 2022. Aunque, el propio futbolista expresó en una carta que “lo único que me preocupa en este momento es seguir sumando títulos con el Sporting”.





Comunicado oficial Pedro Porro . pic.twitter.com/IBVwURqdz7 — Pedro Porro (@Pedroporro29_) October 12, 2021





En ‘A Bola’, el abuelo de Pedro Porro, Antonio Sauceda, aficionado del FC Barcelona, contó que el destino favorito de su nieto, no es el Real Madrid. Sin embargo, Pedro en una carta en sus perfiles de redes sociales aclaró que “dudo que mi abuelo haya dicho eso”. Además, ha manifestado que “el Real Madrid es uno de los mejores equipos del mundo, a cualquier jugador le gustaría jugar en el Real Madrid, en el Atlético de Madrid, en el Barcelona o en cualquier equipo así de grande”.

Otras de las declaraciones del familiar de Pedro, en el medio portugués, fueron que “siempre me llaman desde la prensa española para intentar saber algo sobre su futuro. Seré sincero: me gustaría que se quedara al menos un año más en el Sporting. Sería bueno para el Sporting, que tiene un sistema que se identifica con él”. También, fue preguntado por un futuro fichaje por el equipo blanco a lo que respondió que "¿interés del Real Madrid? ¡Nunca! ¡Prefiero que se quede en el Sporting! Los hombres son hombres, las mujeres son mujeres y yo soy del Fútbol Club Barcelona", afirmó.

Aunque, Antonio matizó que si Pedro decide jugar en el Real Madrid, le apoyará, pero no al equipo: “No tengo ninguna simpatía por el Madrid. Si va allí, el abuelo irá con él, pero no soy del Real Madrid". Ahora bien, no descarta la posibilidad de verle de corto en el Atlético de Madrid. “Me gusta el Atlético. Simeone tiene una mentalidad que me gusta. ¡Tiene dos huevos! Juegan y corren como nunca. Creo que sería bueno para Pedro”, aseguró.

Las palabras hacia su equipo, el FC Barcelona, fueron de recuerdos por parte del abuelo del jugador. “Me gusta el Barça de Xavi, Iniesta, Messi…, pero esa inteligencia ya no está en el equipo. No se quedará en el Sporting para siempre, ¿verdad? Si alguien le ficha me gustaría que fuera el Atlético”, subrayó.

Dos de los destinos ‘prohibidos’ en Portugal para Antonio son los máximos rivales: Oporto y Benfica. “Creo que nunca jugaría en ninguno de los dos. No es propio de él. Sería una traición. Sería una traición. Cuando se marchó al Sporting no sabía nada de nada. Ni del club, ni de Lisboa... Pero hoy sabe todo. El objetivo en ese momento era salir de Valladolid lo antes posible y, afortunadamente, apareció el Sporting", desvela si su nieto saliese del Sporting de Portugal.