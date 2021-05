La norma de los cinco cambios por partido se prorroga hasta diciembre de 2022

La junta directiva de la International Board (IFAB) aprobó este viernes prorrogar la posibilidad de que los organizadores de las competiciones permitan a los equipos hacer hasta cinco sustituciones por partido hasta el 31 de diciembre de 2022.



Esta decisión se tomó después de que se hiciera un análisis global del impacto de la COVID-19 en el fútbol y de las aportaciones hechas por partes interesadas de la comunidad futbolística mundial.



La enmienda temporal, que se introdujo en mayo de 2020, pretende salvaguardar la salud de los jugadores, en particular cuando los calendarios se han visto alterados y las competiciones se tiene que jugar en un periodo condensado de tiempo.



La IFAB apuntó que continuará revisando el impacto de la pandemia en el fútbol y consultará de nuevo con las diversas partes interesadas.



Según la Ley 3-Los Jugadores del reglamento, esta posibilidad contempla cinco sustituciones, con tres 'ventanas' para hacerlo a parte del descanso y en el caso de que sea un encuentro con prórroga se podrá hacer un cambio adicional.



Si un equipo no ha utilizado su número máximo de sustituciones u oportunidades de sustitución, las sustituciones y oportunidades no usadas podrán llevarse a cabo en la prórroga.