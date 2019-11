Mateu Alemany: "Nadie del club me ha explicado las razones concretas de mi salida"

El exdirector general del Valencia CF, Mateu Alemany, lamentó haberse tenido que marchar del club 'che' sin recibir explicaciones "concretas" sobre su cese y lamentó abandonar la entidad en este momento, motivo que le hace estar "triste" aunque entienda que Peter Lim está en su "derecho" de romper con lo anterior como propietario del club.

"A mí, por parte del club, ni por parte del presidente, ni del maximo accionista, se me ha dado una explicación concreta de las razones por las cuales dejo de ser director general del Valencia. La reunión con Peter (Lim) se desarrolló en unos términos extremadamente amistosos y respetuosos y muy agradables, eso también debo decirlo", indicó Alemany, que compareció ante los medios en un hotel de la capital del Turia.

"En esa reunión le dejé claro que también estaba agradecido -por encima de lo ocurrido en los últimos meses- porque al final considero que siempre hay que poner en la balanza lo positivo y lo negativo y la relación que yo he mantenido con el Valencia pesará mucho más lo positivo que lo negativo", añadió.







Esto no impide que Alemany esté "triste". "Busco explicaciones y he dado una, porque es la única que puede entender en base a un comentario público del presidente y de los gestos de Peter Lim rompiendo con lo de antes, que está en su derecho. Se podrían haber hecho las cosas hablando. El Valencia está en un momento extraordinario para dar el salto definitivo", apuntó.

"Lim me dio la oportunidad de venir a este gran club, me dio toda su confianza y en un 99% de las propuestas que llevamos al máximo accionista fuera aceptadas. Por lo tanto he pasado unos años maravillosos en Valencia, he sido muy feliz, me siento orgulloso de haber estado aquí y todo esto es gracias a la confianza que me otorgó", añadió Alemany.









"¿Ir a un tribunal? Sólo contemplar la posibilidad me rechina totalmente, no está en mi código ni en mi cabeza. Mis competencias estaban claras: intervenir en la propuesta de decisión, pero intervenir no significa decidir. Yo defendí siempre que la última decisión siempre estaba en manos del máximo accionista. Tengo cultura club, he estado en todos los escalones de un club", recordó el dirigente.

Preguntado por su relación con Marcelino, el entrenador que empezó la temporada pero fue destituido el pasado 11 de septiembre, dijo que se "pelearon mucho", pero la "relación fue de 10 con el míster". "No nacimos los dos con la misma idea de todo y es bueno, me gusta que me hagan dudar. Hemos tenido que buscar consensos y entiendo que eso redundada en buscar la excelencia en la decisión", espetó.

"Al entrenador siempre le dije que tuve la responsabilidad de comprometerme a que no entraría ningún jugador en la plantilla que él no quisiese. Nunca me comprometí a fichar lo que es el quisiera, pero porque tenía que pasar por la cúpula. Y a pesar de llegar a un consenso, luego había que ir arriba", finalizó Alemany.