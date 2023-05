Los cinco delanteros que Maldini propone para el Real Madrid: "Yo diría..."

Uno de los temas más comentados en la actualidad del Real Madrid, tras la dura goleada que encajó en Manchester ante el City (4-0), ha sido la posibilidad de que el conjunto blanco incorpore a un nueve a su plantilla, visto el rendimiento actual de Karim Benzema al frente del ataque madridista.

En esa vorágine han surgido varios nombres, pero dos de ellos son absolutamente inalcanzables, a priori, para el Real Madrid: Kylian Mbappé y Erling Haaland, el cual precisamente no marcó ante los blancos. Ambos fueron también sueños para la afición madridista, pero en vista a esto, han surgido muchos nombres para reemplazar esa ilusión de un nuevo nueve.

Sobre este asunto, Maldini se ha pronunciado en Deportes COPE al respecto de los delanteros que él cree que pueden reforzar, y mejorar, el nivel del Real Madrid de cara a la temporada que viene. Recién llegado de Manchester, el comentarista de 'Tiempo de Juego' y 'El Partidazo de COPE' ha señalado sus nombres para reforzar la punta de ataque.





La apuesta de Maldini, un delantero importante en la selección francesa

Maldini tiene un nombre claro para ser su primera elección como delantero blanco: Victor Osimhen, el 9 del Nápoles. "Yo diría Osimhen, porque como delantero centro como tal me parece el mejor. Lo malo es que por Osimhen pueden pedir lo que quieran, pero el precio estaría entre 100 y 120 millones", señaló Maldini. Hay otro nombre que ha estado sobre la mesa y que no es el favorito de la directiva del Real Madrid: Harry Kane, del Tottenham. "A Kane lo veo difícil pero sería un jugador fabuloso, lo que genera lejos del área", añadió Maldini.

En un segundo peldaño, el comentarista de fútbol internacional colocó a tres nombres, de los cuales uno sería su gran apuesta: Lautaro Martínez (Inter), Dusan Vlahovic (Juventus)... y Kolo Muani, del Eintracht de Frankfurt.

"Luego hay jugadores que también están bien: Lautaro me parece muy interesante, Vlahovic de la Juventus no ha estado bien pero podrían ficharle... y Kolo Muani, que es un delantero que está valorado en 65-70 millones de precio de mercado y me parece completísimo", dijo Maldini.

"Lo malo es que si quieres fichar algún día a Mbappé o a Haaland"

Para Julio Maldonado no hay opción tras esta temporada: el Madrid debe de reforzar la delantera. "Tiene urgente per sé, las que le obliga la historia. Su temporada es regular, siendo benévolo, no se puede permitir otra temporada así. El Madrid necesita un delantero centro porque Benzema no está bien. Necesita un fichajazo como delantero centro", expuso Maldini.

El problema que tiene esto es si, un día, Haaland o Mbappé están disponibles. "Sin embargo, la duda entra en qué pasa Acometer algún día a Mbappé o Haaland, este verano desde luego que no. Si te traes a Harry Kane o a Osimhen, son 150 millones más el sueldo, te condiciona", le dijo José Luis Corrochano a Maldini. Lo que está claro es que se va a venir un verano interesante para el conjunto blanco, con muchos temas sobre la mesa.