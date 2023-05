Juanma Castaño pide en El Partidazo de COPE un delantero para el Real Madrid: "Igual no quedan más narices"

Pep Guardiola maniató por completo a un rival inferior. El Real Madrid dijo adiós al sueño de La Decimoquinta de la peor manera imaginable después de que el Manchester City firmase una implacable goleada. El equipo de Ancelotti estuvo desconocido en el Etihad Stadium y esta vez se impuso la pizarra del catalán con un plan que sus jugadores interpretaron a la perfección. Ahora llega el momento de pensar en la próxima temporada y en 'El Partidazo de COPE' ya lo hicieron durante el programa de este miércoles.

Los jugadores han reiterado que no hay que volverse locos después de lo sucedido en Manchester, pero mirando a la temporada parece evidente que hace falta dar un golpe encima de la mesa. Lo que se sabe de la planificación de la plantilla de la 2023/2024 es que el gran nombre propio es el de Jude Bellingham, pero también pasa por otras figuras como las de Fran García o Brahim García. Pero Juanma Castaño puso el foco sobre una posición que no ocupan ninguno de los futbolistas mencionados y que lleva mucho tiempo dando que hablar en el Real Madrid.

Benzema fue uno de los señalados este miércoles. No está en forma y el Madrid se resiente. Sin chispa, sin lucidez, se vio muy superado por el ritmo que impuso el Manchester City. Muy lento, impreciso en su especialidad, el pase. Le ha dado muchísimas alegrías al madridismo y parece un sacrilegio ponerle en la 'diana', pero la realidad es que no estuvo presente en toda la eliminatoria. Fallón en la ida y desaparecido en la vuelta. No hubo ni rastro del '9' que ganó el Balón de Oro y 'El Partidazo de COPE' lo dejó claro.

¿Debe fichar el Real Madrid un delantero centro este verano para ser titular?

El conjunto blanco necesitaba más que nunca que los grandes nombres de su plantilla brillaran, pero el problema ha sido que hoy algunos de esos nombres han brillado por su ausencia. El francés no se ha presentado como un peligro para la portería rival, salvo en los últimos instantes del juego que ha tenido una ocasión. Benzema completó los 90 minutos de juego sin ser sustituido y la sensación es que la edad ya empieza a pasar factura. A pesar de que ha hecho goles, la irregularidad que ha mostrado este año deja dudas de cara al futuro.

Por eso Juanma Castaño pidió a los tertulianos de 'El Partidazo de COPE' que pusieran nombres de nueves que pudieran llegar este verano a Concha Espina y que puedes escuchar aquí. Ese jugador no será ni Haaland ni Mbappé. Aquí llega una de las parcelas más complicadas en la configuración de la plantilla. Se debe sondear el mercado de fichajes para encontrar a ese ariete que cumpla con los requisitos. Hace falta un killer, alguien al que se le caigan los goles. Todo ello teniendo en cuenta que en el futuro llegará Endrick.