Koke: "El comunicado de Gil Marín fue una decisión correcta"

Jorge Resurrección, 'Koke', centrocampista del Atlético de Madrid, opinó que el comunicado emitido hace unos días por Miguel Ángel Gil Marín, consejero delegado del club, analizando el partido y el arbitraje del derbi de Copa del Rey frente al Real Madrid, fue "una decisión correcta".



En la carta publicada por Miguel Ángel Gil Marín, el directivo del Atlético aseguraba que el club que preside Florentino Pérez cuenta con "un entorno muy fuerte, con muchos intereses a su alrededor y crea tal presión que es normal que afecte a las personas que deben tomar decisiones".



"Gil Marín dijo lo que pensaba él y también muchos aficionados del Atlético. Fue una decisión correcta", dijo Koke, que evitó responder explícitamente a la pregunta de la prensa sobre si los árbitros benefician al Real Madrid.





"Depende de cómo lo quiera ver cada uno. Él se expresó así y le apoyamos", declaró el jugador del Atlético, que acudió a la gala de la Asociación de la Prensa Deportiva de Madrid para recoger un premio.



Sobre la pancarta que apareció en un puente con el lema 'Madrid odia al Real' junto con un muñeco colgado con la camiseta de Vinicius Júnior, Koke aseguró que esos "límites no se pueden traspasar".



"Opino lo mismo que hizo el club. No se puede permitir. Hay mucha rivalidad, pero no tiene que traspasar hasta ahí. En el deporte sí, pero tiene que quedarse en el campo. Apoyamos el comunicado que sacó el club", finalizó.