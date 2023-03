Javier Tebas: "La postura de Laporta no sé si es la más adecuada; no recuerdo una época de tanta crisis"

Javier Tebas, presidente de LaLiga, ha mostrado su parecer ante los últimos acontecimientos del 'Caso Negreira', en el que la Fiscalía ha presentado su pertinente denuncia, el Barcelona ha mostrado su particupar postura y el Real Madrid ya se ha posicionado.

A seis días para un nuevo Clásico, Tebas prevé un Barcelona - Real Madrid "enrarecido. Se juega en el Camp Nou, pero se va a ver en todas partes. No va a ser un Clásico de disfrutar de mucha alegría sino de preocupación con todo lo que está pasando", declaró en una entrevista concedida en Movistar.

Un Clásico en el que está prevista la participación de Gavi, el joven centrocampista del Barcelona, pese a la noticia conocida este lunes de que el Juez anula la inscripción del futbolista con el primer equipo: "Gavi podrá jugar porque es un problema de inscripción del primer equipo. El Barça recurrirá y el Juez decidirá, pero creo que el tema es claro", espetó Tebas.

En cuanto al 'Caso Negreira', el presidente de LaLiga es de los que piensa que "lo que se busca es aclarar la situación, porque por cada cosa que leo y veo, lo veo más complicado. No sé si la postura de Laporta es la más adecuada, pero lo que se genera no recuerdo una época de tanta crisis reputacional de nuestro fútbol. Tenemos que actuar con seriedad, diligencia y llegar hasta el final. Y si hay culpables, tendrán su responsabilidad".

¿Es para Javier Tebas el momento más complicado que recuerda del fútbol español? "Sí, que yo recuerde. El problema que tenemos es el peor porque hay unos pagos reconocidos por el propio Barcelona. A partir de ahí es que eso es anormal. Se está generando una crispación que es entendible porque está en riesgo no solo la reputación del Barça, sino la de nuestra competición. Me siento avergonzado de que todavía no se pueda resolver porque no tenemos ninguna explicación por parte del Barcelona y ya han pasado muchos días. Hay un victimismo del Barcelona que no sé si es lo más adecuado".

Tebas habla de "desazón general" con el VAR

Tebas fue muy contundente con los problemas que está generando esta temporada en LaLiga la utilización del VAR: "Desde luego hay que darle una vuelta, no podemos ocultarlo. Desde la temporada pasada lo estoy diciendo. No estamos hablando de quitar el VAR, pero hay que darlo una vuelta: ser más claros, modificar criterios... Es que no está funcionando. Hay una desazón de todos los equipos y todos los colores terrible, y no puede ser. Hay que repensar, buscar qué está pasando y qué soluciones hay", finalizó.