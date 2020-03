Javier Aguirre y su mujer cantan juntos en El Partidazo de COPE una ranchera mexicana

Entrevistamos en El Partidazo de COPE a Javier Aguirre, entrenador del Leganés, sobre cómo está viviendo en Madrid el confinamiento en el que está todo el país debido a la pandemia por coronavirus. Aguirre reconoce que parece que está viviendo una película: "Aquí no tenemos ni puñetera idea de cuándo vamos a volver y es lo que menos importa. He ido a la farmacia, y he pensado que esto solo lo veíamos en películas, esta soledad y este silencio". Reconoce que lo que más echa de menos es a la familia: "Echo de menos a los míos, esas cenitas juntos hablando de chorradas, la cercanía de la gente cuando vas acomprar el periódico.... las relaciones humnanas".

El entrenador del Leganés confía en que todo esto va a hacer cambiar a la gente: "Hay un antes y un después de eso, no podemos ser los mismos. Habrá que ser más generosos, más afectivos".

Aguirre habló sobre las palabras del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, que no ordenó ningún tipo de restricción pese a la llegada del coronavirus al país: "El presidente de mi país ya dio marcha atrás, fue una frivolidad lo que dijo, se equivocó. Por suerte en México hay otro clima y puede ser que no sea tan debastatador, pero ya se han tomado cartas en el asunto".

El mexicano nos contó cómo vive el confinamiento y reconoce que lo último que le importa es el fútbol: "Sufro por los que tienen un piso pequeño o no tienen dinero en el banco; yo soy un afortunado. Ahora en casa canto y bailo con mi mujer. Salgo todos los días a aplaudir, qué gente y qué maravilla... le damos valor a esto. Es una labor admirable. No me gustarían que prevalecieran los intereses económicos; el fútbol tiene que ser lo último".

Por último, Javier Aguirre se animó a cantar una ranchera mexicana junto a su mujer.