Griezmann: "Mucha gente lo quiere escuchar de mi voz: Pido perdón por todo el daño que he podido hacer"

Este pasado lunes 10 de octubre, el Atlético de Madrid y el FC Barcelona oficializaron el acuerdo para el traspaso del francés Antoine Griezmann, tal y como veníamos contando en COPE.

Desde el verano de 2021 y hasta la fecha había militado en el Atlético como cedido por la entidad azulgrana. Además, el delantero francés ha suscrito un contrato que le vinculará con el equipo rojiblanco hasta el 30 de junio de 2026.

Este sábado, Griezmann fue clave en la victoria del Atlético de Madrid en San Mamés ya que fue el autor del tanto del triunfo del conjunto de Diego Pablo Simeone.

Al término del encuentro, el galo atendió a la prensa y habló sobre este movimiento. "Tengo mucho orgullo de haber podido renovar y de ser completamente un atlético".

Eso es lo que confesaba el galo antes de pedir perdón a los aficionados colchoneros: "Mucha gente lo quiere escuchar de mi voz: Pido perdón por todo el daño que he podido hacer a la gente".

"Yo el perdón que más quiero dar es en el campo, haciendo esfuerzos y trabajando con mis compañeros para tener noches como hoy", añadía Griezmann sobre esa disculpa.

DECISIVO EN LA VICTORIA EN SAN MAMÉS

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

"Todo el equipo ha hecho un trabajo increíble. Esto es lo que somos nosotros: correr, defender todos juntos y atacar. Lo hicimos muy bien, contra Brujas también y no encontramos el gol y hoy con un poco de suerte entró y la verdad es que ha sido un grandísimo partidos de todos", resumió el francés su visión del encuentro.

Griezmann destacó que San Mamés es "un estadio increible con muy buen ambiente". "Es un sufrimiento pero cuando ganas es lo mejor", se congratuló a los micrófonos de Movistar LaLiga, recordando de nuevo el choque de Liga de Campeones de esta semana.

"Contra el Brujas tuvimos un montón de ocasiones y tenía ganas de hacer gol. Con tranquilidad, pero tenía ganas de ayudar al equipo con goles. Y estos son tres puntos que nos vienen muy bien y ahora estamos ahí arriba", dijo sobre un gol que le deja "feliz".

"Mañana estaré feliz en casa porque mi niño me va a preguntar si he metido gol y le voy a poder decir que sí. Así que me va a dejar tranquilo", se felicitó, por otro lado crítico con la decisión de arbitral de anular el gol a Álvaro Morata de la primera mitad. "No entiendo nada, el arbitro habrá visto algo flagrante, desde fuera no se vio nada", aseguró.