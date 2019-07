Griezmann dice que se siente "cómodo en cualquier posición" tras su debut con el Barça

El francés Antoine Griezmann afirmó que se encuentra cómodo "en cualquier posición" del ataque del Barcelona, con el que este martes debutó en un partido amistoso que los culés perdieron por 2 a 1 ante el Chelsea.

Griezmann se mostró “contento” por disputar sus primeros minutos con la camiseta en un encuentro que calificó de “muy especial” pese a la derrota, y dijo tener “ganas de jugar más”, en declaraciones al término del choque disputado en Saitama (norte de Tokio) en el marco de la Copa Rakuten.

“Era nuestro primer partido, tenemos tiempo para mejorar y seguir trabajando”, dijo Griezmann, quien se refirió en concreto a aspectos del juego como la presión, algo que les reclamó en el descanso su técnico, Ernesto Valverde, según explicó el delantero francés.

El exjugador del Atlético de Madrid sufrió “una entrada bastante fea” durante el encuentro de la que aún se resentía tras el partido, según dijo, aunque “espera estar recuperado” para el próximo encuentro amistoso que el FC Barcelona jugará el sábado frente al Vissel Kobe nipón.

El holandés Frenkie De Jong, quien también disputó este martes su primeros minutos como jugador del Barça -una de las dos mitades del encuentro, al igual que Griezmann-, señaló por su parte que se sintió "muy cómodo" en el equipo desde su llegada este verano, y destacó la ayuda que le han prestado sus compañeros para integrarse en el vestuario, y en particular Sergio Busquets.

"Hay muchos grandes jugadores en nuestro centro del campo, pero no me asusta la competencia. De ser así no habría venido al Barça", afirmó De Jong al ser preguntado sobre la dificultad para hacerse con la titularidad en el equipo.

El entrenador del FC Barcelona, Ernesto Valverde, calificó los fichajes realizados por el club este verano como "grandes incorporaciones", aunque señaló que espera que haya "alguna más" y no quiso pronunciarse sobre el supuesto interés por Neymar. El técnico justificó la derrota por 2 a 1 de los suyos por la falta de rodaje y por las diferencias de ritmo y de intensidad durante distintas fases del partido.

Destacó que su equipo "estuvo bien" sobre todo en los "primeros 15 minutos de cada mitad", y señaló que para los culés era el primer partido mientras que para el Chelsea se trataba del cuarto de la pretemporada, algo que "se ha notado un poco", según dijo. "Lo importante era ir probando jugadores, ir viendo cómo se desenvuelven, y ver a los jóvenes", dijo el técnico extremeño.

En este sentido, comentó el debut de Griezmann con el equipo y con un estilo de juego "al que aún tiene que habituarse" el delantero francés. "Es un jugador que genera mucho peligro", señaló el técnico quien añadió que Griezmann "aún tiene que saber la forma en que marcamos la presión, o cómo tratamos de dominar".

Valverde destacó asimismo el papel desempeñado en el partido de hoy por todos los canteranos que jugaron, y en particular el de Riqui Puig por su "desequilibrio" y su "vivacidad", y del quien se espera "que dé un paso adelante para generar más peligro".

Preguntado sobre la continuidad de Rakitic, aseveró que es "un jugador importante y que siempre lo ha sido en las últimas temporadas", aunque admitió que con la llegada de nuevos futbolistas en el centro del campo "hay más competencia" en su posición.

En cuanto a Semedo, señaló que se trata de un jugador "rapidísimo" y "muy fuerte", cualidades que "vienen muy bien al equipo" sobre todo a la hora de medirse a rivales que destacan por su físico como el propio Chelsea, según dijo.