Fali, en Tiempo de Juego: "¿Hay 400 muertos al día y estamos pensando en querer entrenar y jugar?"

Tiempo de Juego volvió a ponerse en contacto este sábado con Rafael Giménez Jarque ‘Fali’, el jugador del Cádiz cuyas palabras de hace unos días en El Partidazo de COPE calaron en pleno debate sobre si los futbolistas deben volver o no al trabajo, ante la escasez de test por coronavirus en España.

Fali y el director de Tiempo de Juego, Paco González, mantuvieron un intenso debate sobre si es ético o no aceptar esos test y volver, en la medida de lo posible, a la actividad profesional.

El jugador del Cádiz mantiene "al cien mil por cien mil" su opinión al respecto: "Quizás al principio no se me entendía, pero lo que pienso es que los futbolistas, nuestra profesión es de las últimas. El fútbol ha demostrado de nuevo que a solidaridad no nos pueden ganar. Cuando todo el mundo se haya hecho test, luego ya no se nos hagan a nosotros. Soy el primero que quiero jugar lo que nos quedan. ¿Pero por qué no podemos parar esto del todo en vez de estar a 400 muertes al día?".

Fali insiste en que la salud va muy por delante del fútbol: "Gracias a Dios los futbolistas podemos estar sin cobrar varios meses hasta que hubiera un tratamiento. Y lo haría por todos los que no cobran tanto y no pueden. Prefiero comerme un trozo de pan con aceite antes de ponerme en riesgo a mí, mi familia y mis compañeros".

"Los test que vaya a hacerme yo, que sean para otras personas que los necesiten más. ¿Vale más el dinero que la salud? Ni por cinco mil millones me juego la vida. Hay 400 muertos y nosotros queremos entrenar y jugar, vamos a ayudar en todo lo posible. El fútbol es totalmente aparte", sentenció el jugador del Cádiz.