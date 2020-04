Fali, en El Partidazo de COPE: "Dejo el fútbol si no sacan una vacuna contra el coronavirus"

AUDIO - ESCUCHA LA ENTREVISTA A FALI, JUGADOR DEL CÁDIZ, EN EL PARTIDAZO DE COPE



El Consejo Superior de Deportes, LaLiga y la Real Federación Española de Fútbol han pactado este lunes el futuro retorno del fútbol. Fali, jugador del Cádiz, ha sido muy contundente en El Partidazo de COPE sobre este acuerdo entre las tres partes.



"Veo un escándalo lo que pasa aquí. LaLiga puede parar 3-4 meses, la vida de un familiar no vuelve. Nos pueden arruinar la vida. El fútbol no es esencial y no estamos para divertirnos. Con la salud no se juega. No me creo que estemos 100% asegurados. No queremos protocolos, queremos que nos garanticen la seguridad. Ahora mismo nos estamos exponiendo a varios riesgos".



����Fali, jugador del @Cadiz_CF en @partidazocope



⛔️ "@LaLiga y @sanidadgob nos tienen que garantizar por escrito que estamos al 100% asegurados de que no vamos a contraer el virus"



�� "No queremos protocolos, queremos que nos garanticen la Seguridad"



�� #PartidazoCOPE pic.twitter.com/huyVKvxFPP — El Partidazo de COPE (@partidazocope) April 20, 2020



El defensa del conjunto líder de LaLiga SmartBank ha sido muy claro cuando Juanma Castaño le ha preguntado por el protocolo de LaLiga para el regreso a la competición.



"Yo me quedo en mi casa haciendo bici, Fali no juega. Sabiendo que está el virus no nos tenemos que exponer a eso. Mi ilusión es jugar en Primera División, pero me retiro a los 26 años. Dejo el fútbol si no sacan una vacuna contra el coronavirus. El protocolo lo veo perfecto, será espectacular, pero no me garantiza mi salud al 100%".



El vestuario y el presidente del club Manuel Vizcaíno ya conocen la opinión del futbolista valenciano. "La gente cree que estás loco, pero desde pequeño me han enseñado lo que tengo que decir. Ojalá el fútbol vuelva dentro de tres meses, pero ya le he dicho al presidente que no voy a jugar. Sabe que es el mejor que hay aquí, le debo la vida, pero la salud es lo más importante".



���� Fali, jugador del @Cadiz_CF



�� "Estamos locos si pretendemos jugar al fútbol, nos estamos exponiendo a mucho riesgo"



�� "No volveré a entrenar ni a jugar si hay un mínimo riesgo. Si tengo que dejar el fútbol, lo haré"



�� #PartidazoCOPE pic.twitter.com/I3sqSVeIgr — El Partidazo de COPE (@partidazocope) April 20, 2020



Fali ha encontrado el apoyo de su familia en esta decisión. "Ellos me dicen que cómo vas a poner en riesgo a tus hijos. Renuncio al ascenso por la salud de toda mi gente. Un año en Primera División me soluciona toda la vida, pero si me tengo que retirar me ganaré la vida como sea. Mi salud vale más que todos los millones".



"Ahora vivo como un rey en el Cádiz, pero mi conciencia estará muy tranquila si tengo que volver a esa vida. ¿Y si me muero? LaLiga tiene que terminar en el campo, pero sin riesgos. Se puede vivir sin el fútbol", ha añadido el jugador del conjunto andaluz, en El Partidazo de COPE.



El defensa del Cádiz ha reconocido que es una persona "muy solidaria". "El fútbol es mi vida, pero no quiero que le pase nada a mi familia. Mi madre está muy enferma, la tengo muy lejos. Si le hago daño no me lo perdonaría. Cargaría toda la vida con esto".



En cuanto a la crisis económica del COVID-19 y sus consecuencias, Fali ha asegurado que "esas familias que viven del fútbol tendrán que arrancar cuando estén al 100%. Respeto vuestras decisiones. Yo estaré en mi casa animando al Cádiz".