Expulsados una treintena de ultras polacos en Sevilla que habían venido a pelearse con los Biris

Una treintena de ultras polacos van a ser expulsados del país en las próximas horas después de que la Policía Nacional tuviera conocimiento este pasado miércoles de su presencia en la capital con motivo del partido que va a disputar el Betis contra el Ferencvàros húngaro.

Los agentes han podido constatar que estos hoolingans, del AVE Silesia de Cracovia, están hermanados con ultras húngaros y buscaban un enfrenamiento con los Biris del Sevilla aprovechando el partido de este jueves de la Europa League que acoge el Benito Villamarín a las 18.45 horas.

Spain. 24.11.2021

Ferenscvaros hooligans in Sevilla looking for Biris Norte tonight.



Tomorrow: Betis - Ferencvaros. 25.11.2021 pic.twitter.com/82ISa0f5Pa