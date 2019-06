Roberto Martínez: "Hazard está obsesionado con que el equipo disfrute; la gloria personal no le motiva"

¿Cómo se pronuncia Hazard?: “Mi decisión fue llamarle Eden”

¿Puede liderar el proyecto?: “Sí, sin duda. El talento individual es muy subjetivo, pero está claro que no hay muchos jugadores que puedan liderar un proyecto como el del Real Madrid y Hazard es el líder absoluto de Bélgica, ha ganado la Premier…está preparado. Siempre tiene pasó porque el equipo disfrute y que puedan ganar; la gloria personal no es lo que le motiva y ese es el signo de un gran líder”.

Dices que va a cambiar el signo del fútbol español: “Su fútbol técnico es muy difícil verlo y como ha jugado tantos años en la Premier tiene una intensidad preciosa, con un gran contrataque. Va a afectar muchísimo a toda la Liga y el resto de equipos se tendrán que preparar defensivamente de una manera distinta”

Parece que no le molesta el ruido de fuera: “Creamos jugadores famosos sin paciencia y Eden es un jugador moderno chapado a la antigua, con valores familiares. Cuando hace un año no puede irse al Real Madrid, se centra en el Chelsea y ahora se va por la puerta grande; y eso no existe en el fútbol moderno. Es súper moderno y tiene ansiedad de triunfo colectiva”

¿Es líder en el vestuario?: Se adapta a lo que el vestuario le pida, no necesita el rol principal, pero está preparado para esa responsabilidad. Ha dicho que no se ve un galáctico, pero todos le vemos como un galáctico. Es un líder ejemplar que no tiene que alzar la voz pero la gente sigue su estela”

Su vida privada es muy tranquila: “Os va a hacer disfrutar mucho ene l campo pero fuera os vais a aburrir con él. Esa es su grandeza, es un ejemplo”.

¿Dónde más se puede desenvolver?: No necesita un sistema rígido, puede jugar entre líneas y se encuentra muy cómodo. Su madurez le permite jugar en distintas posiciones, pero como extremo izquierdo es la que prefiere”.

¿Te llamó el Barça?: “No hubo contactos. Me fui de España hace muchísimos años y es bonito cuando hablan de ti, pero tengo contrato con Bélgica hasta el Europeo y después veremos si vuelvo dirigir a un club”.