Gerard Piqué, en El Partidazo de COPE: "Si me pongo patriótico, quiero que gane la Davis España"

ESCUCHA AQUÍ LA ENTREVISTA COMPLETA A GERARD PIQUÉ EN EL PARTIDAZO DE COPE

Gerard Piqué fue el protagonista de este jueves en El Partidazo de COPE, con Juanma Castaño, en el que habló de la Copa Davis que organiza por primera vez su empresa Kosmos y se pone en marcha en pocos días en Madrid, del momento complicado por el que pasa el Barça y de los momentos más comprometidos que ha pasado por su carrera.

SU PRIMERA COPA DAVIS

Piqué afrontó la entrevista con ciertos "nervios por algo nuevo", en alusión a la Davis: "Es algo distinto a lo que he hecho. No le temo a nada, simplemente quiero que empiece ya, llevamos cuatro años con esto desde que nos dieron el formato. Sé que saldrá muy bien".

El catalán está, precismente por ese motivo, esos días en la capital de España: "Madrid es como mi segunda casa. Pese a la rivalidad entre Barcelona y Madrid, nunca he tenido una mala cara o un mal gesto. Mira que he pasado horas paseando por Madrid, con la gente pidiendo fotos, saludando… Gente que es del Madrid y le apetece hacerse una foto. Fuera del terreno de juego, todo es muy normal".

Pese a que la Davis le ocupa gran parte de su tiempo sabe que su objetivo es el día a día con el Barça: "Entrenaré normal con el Barça, intentaré venir algún día por Madrid, ya lo he hablado con Valverde y lo más importante es el partido ante el Leganés el sábado, con tres puntos muy importantes".

No le molesta que se diga que su cabeza está más puesta en la organización de la Davis que el fútbol: Es el 'abc' del periodismo, yo estoy lo sabía. Sabía que el momento en que el equipo no llegara o yo tuviera un mal partido, sabía que esto pasaría. Pero esto se pondrá en su sitio. Duermo poco porque hay muchas cosas que hacer, pero el día del partido duermo ocho horas y dos de siesta. Para rendir en un club como el Barça tienes que ser el Top 3 en tu posición. Sigo aquí, no sé lo que duraré, cada año lo vivo como el último porque un día habrá un día que levante la mano, como en la selección".

COMPROMETIDO CON ESPAÑA

Preguntado por sus favoritos, comentó: "Por un lado, que gane el mejor; y si me pongo del lado patrótico, quiero que gane España. He defendido a España desde los 16 hasta los 31 años, yo me pongo las manos en la cabeza cuando la gente duda de cosas tan básicas. Otra cosa es el derecho a decidir, es otra cosa distinta, no va ligada a lo que muchos creen. Creo que nadie pueda dudar de mi compromiso. Lo dejé porque en la vida intento hacer lo que me apetece", en alusión a su retirada de la Selección Española.

Recuerda aquellos dos años en los que recibía pitos en todos los campos donde jugaba con España: "Me podría haber ido el primer día y no lo hice. Lo de los silbidos son modas. La prensa lo cultivó, hacía encuentras, preguntaba en la calle… Eran minutos que la gente consumía en la tele sobre si se me debía pitar. Sé que es parte del espectáculo, del juego. Con 31 años, estar una semana entera convocado en Las Rozas no me hacía sentirme feliz".

Añadió: "Lo único que ha hecho en este proceso es convertirme en una persona más insensbile. No me afectan las críticas, los silbidos… Todo el mundo tiene una opinión y hay que respetarla".

Sergio Ramos ha dicho este mismo jueves que no le importaría compartir vestuario con Piqué en los Juegos Olímpicos de Tokio: "De poder ser, puede ser porque la Ley lo dice así. A partir de ahí, no cierro ninguna puerta. Y aunque fuera una de mis ilusiones, no lo mostraría en público porque no toca. Si me gustara, hablaría con el seleccionador".

EL PRÓXIMO CLÁSICO

Esta semana, el Real Madrid se ha quejado por disponer de 29 horas menos que el Barça para preparar el Clásico del próximo 18 de diciembre: "Siempre hay algún tipo de queja. El calendario es el que es, y todo empezó en que se tendría que jugar el día que debió jugarse. La polémica siempre está servida. Si fuera a la inversa, serían los del Barça los que se quejan. Se mira con lupa porque es el Clásico. Si miro atrás, diría que hemos tenido siempre menos descanso que el Madrid".

Prevé un Clásico tranquilo en el Camp Nou: "Segurísimo, como estoy seguro de que tampoco pasarían cosas" de haberse jugado el primer día previsto. Pasaron cosas, en una calle muy concreta de Barcelona. En el Camp Nou no habría pasado nada. Hace años que en España no pasa nada en un campo de fútbol. Estoy convencidísimo de que no habría pasado nada y convencidísimo de que no pasará nada".

VALVERDE, MESSI, GRIEZMANN, RAKITIC, NEYMAR...

· ¿Por qué tiene más amarillas? "Protestas, y algunas que no lo son. Es pura casualidad. No sé si llevo 9 ó 10".

· ¿Muy críticos con el Barça? "Podríamos jugar mejor. Quizás también se está siendo muy crítico. Un equipo que va líder, criticarlo de esta forma es excesivo. El Barcelona es el club menos resultadista del mundo, no vale con ganar, y la afición lo ha dejado claro".

· ¿Qué ocurre fuera de casa? "Es más difícil. Intentamos ganar siempre y rendir al máximo. A veces las cosas no salen. En el vestuario lo hemos hablado mucho. No es la primera vez en estos doce años que no se juega bien en Can Barça, hay que mantenerse tranquilos y con calma".

· Valverde, en el ojo del huracán: "El mister, sea quien sea, es el primero que sale en todas las portadas. Cuando acabo de jugar el partido, no leo prensa, desconecto y no sé las reacciones de la gente".

· ¿Y el rendimiento de Griezmann? "Tanto en la Real y el Atlético, son equipos que jugaban para él. Y en el Barça, no se juega para él por el nivel de jugadores. A partir de ahí tiene que buscar su espacio y lo está encontrando poco a poco".

· ¿Y lo de proponer fórmulas para fichar a Neymar? "En su momento, expliqué que esto pasó, pero que queda ahí, dentro del club. Se planteó porque queremos ayudar al club. Quién fuera o cómo fuera, queda ahí".

· Renovación de Leo Messi: "Leo no acaba contrato este año. Es algo entre Leo y el club. Entiendo que no corre peligro."

· Rakitic no juega: "Entiendo que esté frustrado, porque estamos para jugar. Cuando no juegas, es difícil. Cada día estás a prueba y tienes que demostrar que eres mejor que el otro."

EL TEST DE MANOLO LAMA

· ¿Mbappé o Neymar? Los dos son grandísimos jugadores.

· ¿Nadal o Federer? Te diría que Rafa.

· ¿Cruyff o Guardiola? A Cruyff lo tuve menos y a Guardiolalo lo tuve muchos años.

· ¿Champions o Mundial? "Es muy disitinto la primera Champions con el United, la primera con el Barça, el Mundial es único. La sensación de ganarlos son brutales".

· ¿Messi o Maradona? "Messi, es una obviedad. Puedes discutir que alguien tenga más talento que Leo, pero lo que ha ganado en 15 años y con esa regularidad…"

· ¿Klopp o Mourinho? "Klopp me parece un tío genial. Mourinho, pese a la rivalidad, me lo encontré en un torneo de tenis, estuvimos hablando… Me cayó bien como persona".

LA SUPERCOPA DE ESPAÑA, EN ARABIA

Gerard Piqué dio sus argumentos a favor de que la Federación lleve la Supercopa de España a Arabia Saudí las próximas tres temporadas: "El deporte es siempre para abrir países que están muy cerrados. Cuando nos dieron el Mundial, veníamos de una dictadura. Seguro que en ese momento hubo opiniones contrarias. Ese Mundial abrió el país y le fue muy bien. En Arabia pasan cosas con las que nos llevamos las manos a la cabeza. Pero hay muchas personas jóvenes, ¿por qué no vamos a utilizar el deporte para abrir países que viven en un momento que seguramente no sea el óptimo? Hay que viajar y entender otras culturas: en Arabia las mujeres conducen hace un año, están cambiando, tienen sus procesos".

SU 'GRACIAS' A KEVIN ROLDÁN

En una entrevista reciente, Piqué aseguró que algunas de sus 'liadas', ya las tiene preparadas. Reconoce que la mejor fue cuando se acordó de Kevin Roldán, el artista que actuó en el cumpleaños de Cristiano Ronaldo después de que el Real Madrid viniera de caer goleado contra el Atlético: "La de Kevin Roldan estuvo muy bien. Esa la tenía guardada desde marzo, estaba más motivado en la Champions por decirlo que por ganarla".