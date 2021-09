Dos grupos de ultras del Betis se pelean por quién debe llevar el micrófono en la grada de animación

La 7ª jornada de LaLiga Santander ha terminado con incidentes entre dos grupos de ultras del Betis, en la previa del partido ante el Getafe. A 200 metros del estadio del Betis, el Benito Villamarín, ha habido lanzamientos de mesas, sillas y de otros objetos entre los radicales hundiendo el pánico en esta zona de la ciudad de Sevilla entre los viandantes que andaban por la Avenida Padre García – Tejero.

En el último partido del Betis en casa ante el Espanyol, hubo otro enfrentamiento entre estos dos grupos de ultras. El motivo de la pelea era cuál de los dos grupos tenía que llevar el micrófono en la grada de animación, el altavoz por el que van dirigiendo los cánticos, que por lo visto no está muy claro y hoy han acabado a sillazos.

Esta “pelea” ha ocurrido, como ha podido saber la Cadena COPE, a las 18:45 horas, entre los United Family y los Supporters que llevan con discordia desde hace tiempo, ya que no se llevan bien. Este hecho, no es la primera vez que ocurre entre estos dos grupos. La policía ha intervenido muy rápido evitando que la pelea fuese a mayores, pero no ha podido evitar el lanzamiento de sillas, mesas y destrozos. Además, no ha habido ni heridos, ni detenidos.