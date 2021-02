Dalma Maradona "vomitó" al escuchar los audios del doctor Luque diciendo que "se va a cagar muriendo el gordo"

"Luque, sos un hdp y ojalá se haga justicia, pero no ignoremos que la persona que se lo presenta a mi papá, le contrata y le paga un sueldo es Matías Morla! Yo acabo de escuchar los audios entre Luque y la psiquiatra y vomité! Lo único que le pido a dios es que se haga justicia y que paguen todos los que tengan que pagar".

Ese es el duro mensaje que una de las hijas de Diego Maradona, fallecido en noviembre, Dalma Maradona publicó en su cuenta de Instragram tras filtrarse unos audios entre el doctor Leopoldo Luque y la psiquiatra Agustina Cosachov cuando el futbolista estaba a punto de morir.

"Se va a cagar muriendo el gordo"

El neurocirujano Leopoldo Luque, considerado el médico de cabecera de Diego Maradona por los familiares del astro del fútbol, dijo en un audio privado que se le atribuye que "se va a cagar muriendo el gordo" y generó malestar en las hijas del exfutbolista, que lo responsabilizan por la muerte de su padre.

"Sí, boludo. Parece que hizo un paro cardiorrespiratorio y se va a cagar muriendo el gordo -expresión coloquial que alude a una muerte inevitable-. Ni idea que hizo, yo estoy yendo para allá, boludo", dijo el neurocirujano Luque, según se escucha en unos audios difundidos por el sitio web de noticias Infobae.

El medio publicó una serie de audios enviados el 25 de noviembre, día del fallecimiento de Maradona, que se atribuyen a Luque y a la psiquiatra Agustina Cosachov, que se encontraba en la vivienda del astro del fútbol en el momento de su fallecimiento.

Leopoldo Luque, autor de la cirugía, con Mardona antes de su alta

Ambos están en el punto de mira de la investigación judicial que trata de determinar si hubo algún tipo de negligencia médica en torno a la muerte del astro, lo que podría derivar en una imputación por homicidio culposo.

La conversación a través de audios de Whatsapp

- Doctor Luque: Sí, boludo. Parece que hizo un paro cardiorespiratorio y se va a cagar muriendo el gordo. Ni idea qué hizo. Yo estoy yendo para allá".

- Doctora Cosachov: "Lo hicimos nosotros manualmente. Ahora están con el equipo, le están reanimando con una vía, le están intubando. Estuvimos como diez o quince minutos haciéndole nosotros porque no llegaba la ambulancia".

- DL: "Entiendo. A lo que voy es, ¿lo están reanimando o ya lo están intubando, poniendo una vía...? ¿Recuperó el pulso o no recuperó el pulso? Es lo que quiero saber, si el corazón está activo o si lleva media hora que está muerto, es lo que quiero saber".

- DC: "Entramos y estaba frío, frío, con toda la circulación marcada. Empezamos a usar la reanimación, recuperó un poco el tono y digamos que recuperó un poco la temperatura corporal. Todo eso fueron diez minutos, que le hacíamos la RCP manual entre la enfermera, el negro y yo. Después llegó la ambulancia. No nos dicen cómo está la situación, no nos dicen nada".

- DL: "Está bien, bueno... Lo último que te pregunto. ¿Recuperó el pulso? ¿Palparon que volviera a tener pulso o no? Tranqui, trata de bajar. Esto es así. Es un paciente completo, va a pasar lo que tenga que pasar, nosotros vamos a estar ahí a bancar lo que venga".