Cristiano Ronaldo habría pedido a Luis Enrique como entrenador del Manchester United

Tras la salida este domingo de Solskjaer del banquillo del Manchester United han comenzado los rumores y las noticias sobre quién será su sustituto en el banquillo de Old Trafford. En Inglaterra parece claro que el favorito de los red devils es Zinedine Zidane, pero, según informa Sky Sports News, Cristiano Ronaldo, la gran estrella del United, habría puesto sobre la mesa el nombre de Luis Enrique.

Cristiano Ronaldo is keen for current Spain boss Luis Enrique to replace Ole Gunnar Solskjaer, Sky Sports News has been told.