Courtois y Hazard no jugarán contra Gales y regresan a Madrid

Bélgica ya está clasificada para el Mundial de Catar 2022 y por ello, Roberto Martínez ha decidido dejar fuera de la convocatoria para el partido frente a Gales (miércoles, a las 20:45h) a los madridistas Courtois y Hazard. Ambos jugaron el partido frente a Estonia (3-1), pero han sido notificados por el técnico español, que no cuenta con ellos para el próximo encuentro, y durante las próximas horas regresarán a Madrid para ponerse de nuevo a las órdenes de Ancelotti.

UPDATE: These are the players that will travel to Cardiff. ?? #DEVILTIMEpic.twitter.com/4rl9zfqpvj