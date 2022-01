El Chelsea ha realizado, según el Daily Mail, una primera oferta al FC Barcelona por Frenkie de Jong que rondaría los 40 millones de euros, una cifra muy lejana a los 70 millones de euros que es su valor de mercado, y aún más lejana de los 75 millones que pagó el Barça en su día.

https://www.dailymail.co.uk/sport/football/article-10405539/Chelsea-make-opening-bid-33m-Barcelonas-Frenkie-Jong.html

El club londinense aprovecha el bajo rendimiento que está teniendo el holandés esta temporada y sobre todo intenta hacer un movimiento que podría ser de buen agrado en el Barcelona para conseguir liberar masa salarial e ingresar una buena cantidad de dinero por de Jong.

Nothing confirmed by club sources about Chelsea £33m bid for Frenkie de Jong rumour. Barcelona have not received any official or verbal proposal as things stand. ?????? #CFC



Chelsea are currently focused on fullback situation for January window.