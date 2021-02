Ceferin desvela que Florentino Pérez ha pedido reunirse con él

El presidente de la UEFA, Alexander Ceferin, ha desvelado en una entrevista publicada en un medio de su país que Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, le ha pedido reunirse.

"Tal vez no estemos de acuerdo en que Puede que no estemos de acuerdo en si el fútbol es un deporte para las élites o para todo el mundo, pero eso no quiere decir que no tengamos buena relación. Le mandé un mensaje de texto cuando me enteré de que dio positivo por coronavirus, le deseé que se recuperase lo antes posible. Y me escribió diciendo que teníamos que reunirnos. Es el timpo de personas con la que se puede chocar a nivel profesional, pero eso no quiere decir que exista un odio personal", desveló Ceferin al portal esloveno de información '24 horas'.

La UEFA de Ceferin, contraria a la Superliga

De nuevo, con esas declaraciones, salta a la palestra la posibilidad de crear una Superliga solo para los clubes más elitistas de Europa. Mientras que la UEFA se ha mostrado contraria, clubes como el Real Madrid, se han postulado a favor. La postura del Real Madrid ha confrontado en este sentido con la de Alexander Ceferin o la del presidente de LaLiga, Javier Tebas.

De hecho, el último paso al frente que ha dado la UEFA con respecto a la Champions League, tiene que ver con un proyecto que se pondría en marcha en 2024, como informó hace unos días Juan Antonio Alcalá en El Partidazo de COPE, que se aprobará en marzo, contará con un número mayor de equipos y no implicará que las ligas nacionales reduzcan su número de clubes. Además, se disputaría entre semana, para poder permitir el desarrollo de las competiciones domésticas: "Todos los equipos podrán disputarla", dijo Ceferin en dicha entrevista.

De hecho, este sistema de Champions pretende evitar el impulso de esa Superliga europea: "Será una nueva Liga y mucho más interesante, y al mismo tiempo, una competición abierta. Hablamos de ello con las 55 federaciones, y todas se mostraron entusiasmadas".