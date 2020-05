Fernando Morientes, en El Partidazo de COPE: "Si el futbolista me llama, no puedo mirar a otro lado"

El exjugador del Real Madrid, Fernando Morientes, ha estado en El Partidazo de COPE para corroborar la información que ha dado Juanma Castaño en COPE: Varios capitanes de Primera División quieren que sustituya a David Aganzo al frente de la Asociación Española de Futbolistas. "Para mí ha sido una grata sorpresa, no lo esperaba", ha asegurado.

Fernando Morientes es afiliado del sindicato a pesar de llevar años retirado del fútbol de élite. "He escuchado los problemas que han salido, las luchas internas… No es la AFE que yo conocía”, ha insistido. “Me han llamado jugadores, entrenadores… Si no tuviera su beneplácito, ni me lo estaría pensando", ha reconocido.

Sobre si tiene la decisión tomada, Morientes ha asegurado que "si me llama el futbolista, no puedo mirar hacia otro lado", aunque no ha querido despejar totalmente la incógnita. Además, ha añadido que "con Tebas y con Rubiales tengo buena relación”. Acerca de qué sería lo primero que haría si se convierte en presidente, el 'Moro' ha asegurado que lo primero sería "hablar con los jugadores".

AGANZO NO PIENSA DIMITIR

Un proceso que no sería nada sencillo ya que, según ha contado Juan Antonio Alcalá, David Aganzo no tiene previsto dimitir a pesar de las informaciones que han aparecido estos días en la prensa y, para que Morientes pueda ser presidente de AFE, Aganzo debería dimitir y que la Junta Directiva convocase nuevas elecciones.

Además, Morientes ha recibido en El Partidazo de COPE la aprobación de dos exjugadores y comentaristas de COPE: David Albelda y Santi Cañizares.