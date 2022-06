El vacile de Joaquín junto a Haaland: "No tiene sitio en el Betis"

Uno de los nombres del verano es el del noruego Erling Haaland. El ariete, tras firmar su contrato con el Manchester City, se ha venido a nuestro país para pasar las vacaciones.

Hay que recordar que Haaland tiene una casa en la Costa del Sol y ha viajado hasta allí para pasar unos días junto a sus amigos, pero la imagen de sus vacaciones la ha dejado junto al capitán del Real Betis Joaquín Sánchez.

En un vídeo compartido en redes sociales por el jugador bético, se ve a ambos comiendo junto al mar y en ese fragmento multimedia, Joaquín vacila al delantero al señalar que no tiene sitio en el Betis: "No veas la que me está dando Erling Haaland que se quiere venir al Betis. Ahora tó el mundo quiere ser del Beti" .

Haaland firmaba su nuevo contrato con el Manchester City el pasado lunes 13 de junio. Contrato con el City por cinco años y por unos 51 millones de libras (55 millones de euros).

"El City es un equipo con muchos jugadores del más alto nivel y Pep (Guardiola) es uno de los mejores entrenadores de la historia, así que creo que estoy en el sitio adecuado para cumplir mis sueños", añadió el futbolista de 21 años.

"Quiero marcar goles, ganar títulos y mejorar como jugador. Tengo mucha confianza en que puedo conseguirlo aquí. Es un gran cambio para mí y tengo muchas ganas de empezar ya la pretemporada", señalaba durante el acto de la firma.